Шведочи ше зоз шерцом и добрима дїлами

НОВИ ВЕРБАС – Кирбай у Новим Вербаше и швето св. Владимира Велького пада 28. юлия, алє є преславене у тей парохиї внєдзелю, 25. юлия, у церкви зоз шветочну Службу Божу хтору служели о. Платон Салак зоз Кули, хтори и наказовал и о. Алексий Гудак зоз Старого Вербасу, а велїх госцох и шицких присутних у полним храму привитал домашнї парох о. Иґор Вовк.

Отец Алексий споведал вирних, було и мированє, а у своєй казанї о. Платон наглашел же нашу виру мушиме шведочиц нє лєм зоз словами, алє и зоз шерцом и добрима дїлами.

