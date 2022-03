Шветова рада РРЛ єдинствена у осуди аґресиї

ПЕРЕҐУ МАРЕ (РУМУНИЯ) – Прешлей соботи отримане порядне зашеданє Шветовей ради Руснацох/Русинох/Лемкох при Шветовому конґресу РРЛ, з котрого послате сообщенє у котрим ше явно осудзує аґресию Русийскей Федерациї на Україну. Тото сообщенє преношиме у цалосци꞉

„Світова рада Русинів высловлює солідарность Україні, хоць до днешнього дня Україна Русинів як народность не признала. Русины на Україні жыють і самы свідчать о тій траґедії. В тых днях сьме стали свідками воєньской атакы на Україну з боку Російской федерації, з котров нихто з цівілізованого світа не може быти згодный. Солідарізуєме з нашыма людми, як і з іншыма народами, котры жыють на Україні. Світова рада Русинів і надале оставать вірна своїй місії – репрезентації русиньской ідентіты в країнах, де жыють Русины. Зато і надале потребуєме од влады Україны, жебы признала Русинів і їх права на основі Рамкового договору, котрый Україна підписала 1-го фебруара 1995-го року і котрый здобыв платность 1-го мая 1998 р. Мы і надале жадаме, жебы План кроків рішіня проблемів Українців-Русинів приятый 7-го октобра 1996 р. і підписаный віцепремєром Україны І. Ф. Курасом быв анулованый. Надіяме ся на скоріше і мірове вырішіня даного конфлікту”.

Тоту воєну интервенцию явно осудзели и велї интелектуалци, здруженя, институциї и явни особи. Вецей информациї о тим мож пречитац на lem.fm.

