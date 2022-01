Шветочна академия була у Сербским народним театре

НОВИ САД – Шветочна академия з нагоди Националного швета Руснацох отримана, 23. януара, у Сербским народним театре у Европскей престолнїци култури у Новим Садзе, а отворена є зоз гимну Републики Сербиї „Боже правде”, як и шветочну шпиванку „Браца Русини”, цо одшпивали члени Руского културного центра – Хор Гармония, зоз хторим руководзи Сузана Ґрос Маркович, а провадзел их Национални оркестер под дириґентску палїчку Мирона Сивча.

Руска заєднїца ше цеши зоз вельким числом образованих Руснацох, а даєдни професийни уметнїки хтори розошати у швеце нє могли буц присутни на сцени, алє шветочносц збогацели зоз видео-знїмками.

Оперска и камерна шпивачка Люпка Рац, родом зоз Руского Керестура, явела ше зоз Швайцарскей и послала поздравни видео-знїмок у хторим на кратко представела свою биоґрафию и повинчовала швето, а виведлa Gaetano Doniyetti „Lucia di Lammermoor”.

Успишни орґуляш Саша Ґрунчич родом зоз Суботици, тераз жиє у Заґребе, а заняти є у Школи за класични балет, дзе роби як корепетитор. Вон послал видео у хторим тиж повинчовал швето, а на орґульох одграл композицию „Озеро очи твойо” Владислава Надьмитя.

Композицию „Леґенда” за гушлю и клавир компоновал наш композитор Иван Ковач и пошвецел ю своєй дзивки Катарини Ковач. Вона ю з тей нагоди на гушлї виведла вєдно зоз колеґиню Наташу Пандурович, хтора ю провадзела на клавиру.

Пияниста, доктор Дарко Варґа родом зоз Нового Орахова и Бачкей Тополї, видео послал зоз Зєдинєних Америцких Державох. Вон тиж повинчовал швето, подзековал на поволанки и представел ше зоз M. Ravel „Gaspard de la Nuit Ondine”.

Стихи писнї „Писмо на селище” Михала Рамача гуторел наш познати рецитатор Мирослав Малацко.

Национални оркестер, у чиїм составе професоре музики, академски образовани инструменталисти, студенти музичних академийох под дириґентску палїчку Мирона Сивча, виведол Обробки руских мелодийох, потим Венчик руских мелодийох, и на концу програми ше им придружел Хор Гармония, у виводзеню шпиванки „З давен давна”.

Шветочносц порихтали Орґанизацийни одбор Централней шветочносци, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит Рускей националней меншини зоз потримовку Сербского народного театру и Радио-телевизиї Войводини, а дзекуюци финансийней потримовки Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами. През програму водзели Марина Сабадош и Владимир Бодянец.

