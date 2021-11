Шветочни привит икони Мацери Божей Водицовей

БАЧИНЦИ – Священїки и вирни вчера шветочно зоз двонєньом дзвонох и крижами привитали приношенє икони Пресвятей Мацери Божей Водицовей до церкви Святого апостола и євангелисти Луки, хтори принєсли вирни зоз Суботици и Руского Керестура, а присуствовали и шестри Служебнїци и вирни зоз Беркасова и Бикичу.

Шветочну Службу Божу предводзел о. Владимир Еделински Миколка, парох зоз Беркасова у сослуженю домашнього пароха о. Дарка Раца хтори и наказовал.

О. Рац наказовал о Мацери Божей и єй значносци у живоце каждого християна, а тиж визначел и значносц Водицового святилїща за Руснацох.

Виронаучни дзеци гуторели писньочки пошвецени Мацери Божей, а потим служени Молебен.

По словох парох о. Дарка Раца, икона у бачинскей церкви будзе виложена наступни два тижнї, церква будзе отворена за вирних же би ше модлєли при икони, а стредами и пиятками буду служени Молебени.

Вирни зоз Бачинцох потим икону Мацери Божей Водицовей однєшу до нашей грекокатолїцкей церкви до Нового Саду.

