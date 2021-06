Шветочни приєм за тих хтори вецей як 100 раз дали крев

КУЛА – Предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич, вовторок 14. юния, у Шветочней сали Општини Кула привитал давательох креви хтори вецей як 100 раз зробели тото гумане дїло, и з тей нагоди им повинчовал Шветови дзень добродзечних давательох креви.

Предсидатель подзековал гражданом хтори на гумани способ ратую людски животи и з тей нагоди им придал символични дарунки.

Дарунки достали пензионовани давателє креви – Драґутин Олуїч, Ивица Голик, Милорад Крмар, Ириней Семон, Милорад Варґа, Дюра Орос, Драґутин Хрняк, а дарунки достаню и давателє хтори нє присуствовали на шветочносци.

Предсидатель Милянич з тей нагоди поволал шицких же би ше уключели до акциї добродзечного даваня креви, понеже, як гварел, здравствена система без добродзечних давательох креви нє може функционовац.

Присутних привитала и секретар Червеного Крижу у Кули Нада Раячич, хтора визначела же пензионовани добродзечни давателє креви зоз своїм дїлом спашели коло 300 животи, а потим подзековала и трансфузийом Вербас и Зомбор, як и Заводу за трансфузию Войводини на успишним и длугорочним сотруднїцтве.

Даванє креви може буц добри приклад и драгоказ и другим же би ше уключели до гуманих активносцох, гоч даватель креви найчастейше анї нє позна особу хтора достава його крев.

У општини Кула єст прейґ 700 добродзечних давательох креви.

