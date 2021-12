Шветочно и радосно на Крачунско-гуманитарним концерту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 18. децембра, у велькей сали Дома култури з нагоди наиходзацих шветох бул отримани Крачунски концерт котри того року першираз достал гуманитарни характер, односно два подїї збити до єдней – традицийни Крачунски концерт и Гуманитарни концерт „За нашо дзеци”.

На концерту участвовали – дзеци зоз Предшколскей установи „Бамби” керестурского оддзелєня „Цицибан”, дзеци котри ходза на виронауку, школяре зоз Музичней школи, дзеци зоз фолклорних секцийох домашнього Дома култури, потим соло шпивач Мирослав Малацко, як и ґрупа Ария котра на тот завод наступела у вименєним составе – Марина Роман, Дорика Емейди, Наташа Колесар и Кристина Афич.

Гуманитарному характеру концерту допринєсол кажде, за уходнїцу було потребне видвоїц 100 динари, зберани и добродзечни прилоги до шкатули, а скорей концерту у дакедишнїм Клубу 10 була предайна вистава рисункох дзецох фолклорних секцийох, а шицки назберани средства опредзелєни за гуманитарну акцию За нашо дзеци. Акцию потримало и Здруженє моторкашох з валалу Шаркань котре опредзелєло средства праве за тоту нагоду.

Пред тим, уж од вчасних пополадньових годзинох, Здруженє младих Пакт Рутенорум у Клубу 10 орґанизовало друженє зоз живу музику у виводзеню Михаила Рамача и Анамариї Регак, а цали час аж до вечара нащивительом понукали варене вино, з чийого приходу часц опредзелєна за гуманитарну акцию.

Вкупно назберани 103.540 динари, подаровац мож ище вше як пенєж, так и лакотки, а найпознєйше по 26. децембер. Заинтересовани треба же би ше явели орґанизаторком акциї „За нашо дзеци” – Дорики Емейди, Наташи Мученски Колесар лєбо Маї Зазуялк Гарди.

По законченю, зоз назбераних лакоткох и пенєжних средствох, буду направени пакецики за дзеци у потреби зоз валалу.

