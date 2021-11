Шветочно преславени Кирбай зоз преосвященим владиком

БАЧИНЦИ – Вчера на швето Святого апостола и євангелисти Луки, церква и вирни преславели храмове швето Кирбай зоз Шветочну Архиєрейску Службу Божу хтору предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджяр, а сослужели о. Михайло Режак, парох зоз Шиду и декан сримски, о. Юлиян Рац, парох у Новим Садзе, о. Владимир Еделински Миколка, парох у Беркасове, о. Доминик Ралбовски, священїк зоз Бачу и домашнї парох о. Дарко Рац.

У казанї преосвящени владика медзииншим визначел значносц апостола и євангелисти Луки хтори бул єден помедзи 70 апостолох алє и єден помедзи штирох апостолох хтори описовал подїї зоз Христового живота,а хтори бул приклад скромносци и понїзносци.

Пред Службу Божу виронаучни дзеци Антония Рац и Карло Рац повинчовали владикови 20 рочнїцу владическей длужносци и придали му букет квеца.

На Служби Божей було вирних з рижних наших местох, присутни бул и Ґаврило Ґрбан спред Управи за одношеня з вирскима заєднїцами при Министерстве правди Влади Сербиї, Олена Папуґа державна секретарка у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, шестра Мартина главна Настоятелька Шестрох Служебнїцох зоз Руского Керестура, шестра Анастазия, о. Бранислав Лукич, православни парох СПЦ у Бачинцох, Дьордє Стевич предсидатель Совиту МЗ, Ирина Папуґа спред Дружтва за руски язик, литературу и културу и други.

После богослуженя бул обход коло церкви зоз читаньом Євангелийох и на концу одшпиване Многолїствиє.

