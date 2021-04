Шветочно ґу Воскресеню Господньому

КУЛА/КРУЩИЧ – У Страсним тижню пред Воскресеньом у Кули на Желєни штварток служела ше Вечурня зоз Литуриґию св. Василия Велького.

На Вельки пияток на 7,30 буду Вельки Царски часи, на 15 годзин Вечурня з поставяньом плащанїци, а на Вельку соботу на дзевец годзин Вечурня з Литурґию Василия Велького.

На саме швето Воскресеня Христово будзе ше служиц пасхална воскресна Утриня зоз Службу Божу после утринї и пошвецаньом пасхалного єдзеня на пейц годзин, котру будзе служиц о. Платон Салаґ, ЧСВВ.

Воскресну службу Божу на 10 годзин будзе служиц о. Дамян Кича, ЧСВВ, после котрей тиж буде пошвецанє пасхалного єдзеня. На тей служби ше будзе читац и Вельконоцна владикова винчованка.

Пондзелок и вовторок, на други и треци дзень Велькей ноци будзе Служба Божа на 9 годзин, а пондзелок после Служби будзе мированє.

Вельконоцна Служба Божа зоз пошвецаньом пасхалного єдзеня у Крущичу будзе ше служиц на 10 годзин.

Поволує ше вирних и виронаучни дзеци же би пришли преславиц Воскресенє, а виронаучни дзеци же би на Вельку соботу пришли до церкви дзе ше годно поклонїц пред Христовим гробом, чуц од шестри дацо вецей о тим дню, послухац толкованє о плащанїци.

Пре пандемию нє буду нїяки провадзаци змисти як прешлих рокох.

