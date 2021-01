Швето Богоявлєнє преславене и у Дюрдьове и Ґосподїнцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – На швето Богоявленє по юлиянским календаре вчера, 19. януара, у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици и ґосподїнскей церкви Святого архангела Михаїла була Литурґия Богоявлєня Господнього и чинодїйство пошвецаня Богоявлєнскей води котру служел домашнї священїк о. Михаил Холошняй.

Дзень пред тим, пондзелок 18. януара, у дюрдьовскей и ґосподїнскей церкви було Повечериє вельке и Утриня.

Спомнути Служби у дюрдьовскей церкви могло провадзиц на живо на Фейсбук профилу о. Михаила Холошняя, а на нїм мож накнадно и одпатриц знїмки Службох.

Того року, пре епидемиолоґийни мири, о. Михаил Холошняй нє будзе по валалє пошвецац обисца, алє тото вирни можу самостойно окончиц.

