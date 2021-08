Швето Преображенє Господнє у Коцуре

КОЦУР – Парохиянє грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици вчера, 19. авґуста, означели швето Преображенє Господнє, з пошвецаньом овоцох и меду.

Вельку Службу Божу служел парох коцурски о. Владислав Рац. У казанї парох о. Рац визнчел же най нас тота Служба Божа, на тото швето, здогаднє же важне нє знєвириц ше, остац дошлїдни и вирни Господу Богу, Божим заповидом. Як гварел, нє забуваюци слово Євангелиї, слухаюци Господа Бога, будземе духовно напредовац и роснуц, дозревац у препознаваню нашого часу, нашого спашеня, же би наисце бул шицким и каждому на спашенє, и на спашенє нашим душом.

На концу Служби Божей, парох о. Рац пошвецел шицки кошарки зоз грозном и овоцу котри вирни принєсли до церкви з нагоди того швета, як и дунчики з медом.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)