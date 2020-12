Швето Святого Миколая означене и у новоораховскей парохиї

НОВЕ ОРАХОВО – У церкви Христа Цара у Новим Орахове внєдзелю, 20. децембра, означене швето Святого Миколая.

Парох новоораховски о. Владислав Рац служел Служу Божу, а шицких присутних вирних здогаднул на циху радосц, почитованє, доброту, любов и шицко тото цо проволуєме на швето Святого оца Миколая.

По законченю Служби Божей була пригодна програма з нагоди того швета. Програму пририхтали школяре котри виучую руски язик з елементами националней култури у ОШ „18. октобер” у Новим Орахове и ОШ „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї..

Святи Миколай того року дзецом подзелєл 24 пакецики, а як гварел парох о. Рац, шицко прешло у приємней, мирней и святочней атмосфери.

