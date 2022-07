Швето Яна означели коцурски вирни

КОЦУР – Швето Рождества Йоана Хрестителя по юлиянским календаре означене вчера, 7. юлия, у грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре.

Вельку Службу Божу служел парох коцурски о. Владислав Рац, а шицких присутних вирних у казанї здогаднул на радосц того швета.

З нагоди швета Рождества Йоана Хрестителя числени парохиянє присуствовали Велькей Служби Божей. По законченю Служби, парох о. Рац пошвецел велї букети Янового желя, котри парохиянє принєсли до церкви.

Традиция пошвецаня букетох Янового желя ше каждого року запровадзує на швето Яна у Коцуре.

