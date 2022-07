Швето Яна преславене у Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА ‒ З нагоди швета Рождество Йоана Хрестителя, у Сримскей Митровици, парох о. Иґор Вовк штварток, 7. юлия, служел Службу Божу и пошвецел 40-50 венчики, хтори принєсли и старши и младши, цо традиция и характеристичне за тоту парохию.

У церкви було досц вирних, и младих и дзеци, гоч бул штварток, роботни дзень.

У своєй казанї, о. Вовк гварел же Захарий, оцец Йоана Хрестителя, нє прилапел такой же його, уж старша супруга, народзи сина, прецо го ангел опомнул, же нє будзе бешедовац, док нє увидзи сина, хторого навола Йоан (а нє Захарий, бо при Єврейох була традиция же ше мено дзецку дава по родительови).

Нам то поука же вше треба мац виру и буц порихтани и отворени за Божо милосердиє.

Як гварел о. Иґор, тиж служена и Служба Божа за покойного протоєрея ставрофора Ярослава Вовка, понеже прешло дзешец роки од його упокоєня, а служене и за покойного о. Зиновия Вовка.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)