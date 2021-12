ШИД – Дзекуюци Министерству здравя, Републичному фонду за здравствене осиґуранє и Општини Шид, Служба швидкей помоцви при Доме здравя достала значни апарати – дефибрилатори, оксиґенометри, пулсни оксиметри и резервnи часци за превозки.

Донацию приял началнїк Швидкей помоци др Драґан Крстич хтори подзековал на донациї цо оможлїви ище лєпши медицински услуги а, як визначел др Крстич, проблем у роботи и надалєй нєдостаточне число медицинских роботнїкох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)