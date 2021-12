Шейсц пари гайзибанох од Шиду по Батайницу и назад

ШИД – Вчера на моц ступел нови розпорядок транспорту гайзибанох на пругох Желєзници Сербиї, по хторим од Шиду по Батайницу и назад вожа шейсц пари гайзибанох.

Перши гайзибан зоз Шиду руша на 5,55 годзин, потим на 8,29 г., 10,02 г., 12 г., 14,20 г., 16,57 г, а остатнї на 19,12 годзин.

Зоз Батайници перши гайзибан за Шид руша на 5,40 годзин, потим на 8,19 г., 11,25 г., 13,50 г., 16,25 г., а остатнї на 19,54 годзин.

Пре роботи на пруги уж длугши час гайзибани нє вожа директно до станїци Беоґрад центер (Прокоп), алє од Батайници вожи такволани БҐ гайзибан.

