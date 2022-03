Шесцеро школяре були на Андревлю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шесцеро школяре штреднєй школи Петро Кузмяк участвовали на обукох за талантованих школярох котри були орґанизовани на Андревлю у Центру за привредно-технолоґийни розвой.

У першей ґрупи котра пребувала на Андревлю од 7. до 12. марца були Ґлориян Штранґар, Андрея Надь и Теодора Бодянец, а од 14. до 19. марца Мая Сопка, Корнелиа Будински и Наталия Жирош.

Школяре участвовали у числених едукативних роботньох, писали и закончуюци проєкти а, медзи иншим, по плану мали и числени активносци за розвагу. Нащивели кампус Универзитета у Новим Садзе, Филозофски факултет, музей и Петроварадинску твердиню.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)