ШИД – Млади фодбалере ФК Раднички освоєли Кока-кола Куп у Сербиї у малим фодбалє, бо на стретнуцу у Шабцу, после реґуларней часци при резултату 1:1 процив екипи з Пожаревцу, победзели на пенали.

Шидянє буду представяц Сербию на финалним змаганю у малим фодбалє у реґионалних Спортских бавискох младих у Сплиту од 15. авґуста.

