Ширме и змоцнюйме виру

НОВИ САД – З Архиєрейску Службу Божу хтору предводзел наш епарх кир Георгий Джуджар, у Новим Садзе вчера преславене швето и Кирбай у церкви св. апостолох Петра и Павла, з мированьом вирних.

Владику, священїкох з нашей епархиї Св. Миколая и других звонка Епархиї, монахинї, представнїкох Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами у Министерстве правди зоз Беоґраду, представнїкох Управи Городу Нового Саду и зоз кабинета городоначалнїка, як и шицких присутних, привитал домашнї парох о. Юлиян Рац.

Шпивал Хор „Гармония” з дириґентку Сузану Ґрос Маркович и солистку Бранку Оклєша, а дзияковал и читал Апостол Йовґен Надь.

У своєй казанї, владика надпомнул же славиме св. апостолох Петра и Павла, покровительох тей парохиї, уж добри два вики. И гоч були розлични, зєдиньовала их любов ґу Богови и ревносц за спашенє душох. По владикових словох, тераз и ми треба же бизме були шветло вири, у Церкви, и у цалим нашим живоце, же бизме отворели свойо шерцо за Божо поволанє.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)