ШИД – Як сообщене зоз Општинскей управи, на подручу општини шицки драги преходни и транспорт ше одвива без проблемох.

Оддзелєнє за инспекцийни и комунални роботи спозорює гражданох и правни особи же би одруцали шнїх опрез хижох и дїловних будинкох, зоз дражкох и приступних местох.

Комунална инспекция будзе контроловац чи шнїг одруцани, а нєсовисним гражданом и правним особом хтори то нє зробели, одредзи пенєжни кари.

