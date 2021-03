КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Шицки пияци у населєних местох општини Кула ше отримую поряднє, мож предавац шицки артикли, нєт огранїченя як прешлого тижня, алє зоз строгим надпомнуцом же потребне почитовац предписани превентивни мири зоз оглядом на нєвигодну епидемийну ситуацию. Пияц у Керестуре будзе отримани ютре.

Потребне дезинфиковац руки и обуй на уходзе до пияцу, маска обовязна и за тарґовцох и за купцох, а важне водзиц рахунка и о медзисобним розстояню.

