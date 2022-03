Шицкого єст коло нас, лєм треба знац добре вихасновац

Студентка фармациї Ивона Будински зоз Руского Керестура ма 23 роки, Основну школу закончела праве у Керестуре, а потим ше уписала до стреднєй Медицинскей школи у Вербаше, на напрям фармация. После стреднєй школи Ивона нє була сиґурна же цо сце далєй уписац, на хтори факултет и напрям, та прето направела павзу, а у тей павзи вихасновала нагоду пойсц до єдней школи до Швайцарскей.

Ивона барз люби природу и интересує ю як наш орґанизем функционує, та прето сцела студирац дацо цо ма вязи зоз тим. У Швайцарскей препровадзовала вельо часу у природи и теди одлучела же заш лєм, предлужи учиц фармацию, алє баржей же би обрацела увагу на рошлїни и їх здрави компоненти, та ше прето и уписала на Медицински факултет у Новим Садзе, напрям фармация и тераз є треци рок.

– Любим шицко цо природне, а природна козметика ми вше була барз цикава, бо є повязана зоз тим цо ме, насампредз, интересує. Природа нам понука и дава тельо того, а шицко то доокола нас, лєм треба знац добре вихасновац. Гоч на тим напряме, на хтори сом ше уписала, єст досц хемиї, алє заш лєм виучуюєме и здобуваме знанє и о рошлїнох и їх состойкох – приповеда Ивона Будински.

За здраве цело и орґанизем потребне же бизме ше здраво костирали и же бизме ше занїмали зоз рижнима активносцами, наприклад зоз даяким спортом, а тиж треба и же бизме и звонка чували нашо цело зоз здраву и природну козметику.

– Попри факултету сом ше сцела ище зоз дащим занїмац, та сом одлучела пробовац правиц природну козметику, и о тим сом роздумовала єден длугши час. Затераз ми то лєм гоби, любим то робиц, уживам у тим и опущує ме. Попри ученя вше кед мам часу правим козметику, а и виучуєм и як мож направиц даяки нови препарати. А заш лєм, зоз того гобию можем дакус и заробиц за студентски живот. Вшелїяк же бим ше у будучносци любела занїмац зоз тим – гвари Ивона.

ПАХНЯЦИ МИДЕЛКА, ПОМАДИ…

Од природней козметики Ивона прави рижни миделка за розлични типи скори, стик дезодоранси хтори нє маю алуминиюму котрого єст у других штучних дезодорансох хтори нє добре дїйствую на нашу скору и орґанизем. Потим прави природни лабела, купки за купанє, пасту за зуби, мицеларну воду за твар, олєй процив целулиту, масло за цело, рижни помади за руки и твар.

– Природна козметика ше прави зоз рижних природних олєйох, зоз природного пчолового воску, зоз маслох и других природних состойкох. За помади, або як их шицки волаю, креми, правим сама мацерати зоз рижних рошлїнох як цо то мацерат зоз нохцика (невену) у маслиновим олєю. Миделка хтори правим маю рижни фурми и часточки зоз сухих рошлїнох у себе. Правиц козметику сом научела у стреднєй школи, лєм же тераз правим шицко на природней основи. Тиж так, хаснуєм и рижну литературу у хторей єст описани здрави состойки рошлїнох, дацо пренаходзим и на интернету, а уписала сом ше и на курс за правенє миделкох же бим ше баржей усовершела, понеже кажде миделко, кед є наменєне за одредзени тип скори, муши буц зоз одредзеней файти и точного количества олєйох – толкує Будинскова.

ПРОДУКТИ ЗА ШИЦКИХ

Состойки и амбалажи за продукти Ивона находзи уг­ла­в­ним на интернету. Шицко цо прави намага ше паковац до амбалажи хтора природна, або ю мож рецикловац же би природна козметика мала и свою природну амбалажу. Пакує сама, а коло дизайну за продукти помага єй шестра Тимеа.

– Продукти можу хасновац шицки особи, як беби, так и старши людзе, тиж так моя козметика и за рижни и вшелїяки типи скори. Понеже су без хемикалийох нє правя проблем на скори и у орґанизме, алє заш лєм, наприклад, кед скора масна, або суха, правим окремни продукти. Природни продукти добри, насампредз, за нашо цело, же бизме обкеровали нєжадани дїйства хемийних препаратох. Нашо цело, природне, и потребне же би ше природно и отримовало – совитує Ивона.

Мушиме наглашиц же ше природну козметику окреме чува. Понеже ше до нєй нє кладзе конзерванси, штучни хемийни стабилизатори, природни продукти ше прави у менших количествох. Потребне их чувац найчастейше на хижней температури, а дацо аж и у фрижидеру як цо то наприклад, даєдни помади.

– План за тот мой мали гоби, за тераз, же бим правела продукти и виучовала за цо хтори продукт добри. Док закончим факултет, зоз векшим знаньом бим любела правиц и даяки лїки на природней бази и любела бим кед би ше у Сербиї баржей обрацало увагу на природни препарати, як цо ше то роби у других державох. Вше бим препоручела пробовац од козметики хтору правим крему зоз нохцика (невену) хтора, добра за шицко, за сухи руки, за суху твар, за рани, а тиж так и кед ше опечеме зоз ню можеме намасциц тото место, бо вона помага же би ше нам скора обновела на природни способ – закончує Ивона Будински.

Свойо продукти Будинскова рекламує на Инстаґрам профилу body_care.ivona, предава их онлайн, алє пойдзе и на вашари и манифестациї. Ище вше нє почала пласовац свойо продукти у даєдней предавальнї, алє кажде хто заинтересовани за єй продукти може ше єй явиц. Вше є розположена за питаня и совити и мило єй кед ше дахто интересує за природну козметику.

ДОБРОНАМИРНА ПРЕПОРУКА

Млада любителька природних препаратох Ивона Будински гвари же би совитовала людзом же би були осторожнєйши цо уноша до свойого орґанизму, алє и цо кладу на свойо цело, тиж най читаю декларациї на продуктох хтори сцу хасновац, бо на нїх пише цо у одредзеним препарату єст. Вельо раз нє знаме цо зме поєдли, або зоз чим зме ше намасцели. Дакеди то може буц барз опасне, кед на целу нє видно такой даяку пременку, алє вона ше може зявиц после одредзеного часу, бо ше нашо цело дакеди длужей однїма од штучней хемиї.

