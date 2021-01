Шицко порихтане за вакцинованє процив Ковиду-19

ШИД – У Доме здравя, по словох директора др Крсти Куреша, 40 медицински и нємедицински роботнїки ше приявели за вакцинованє з Файзерову вакцину хтору ше обчекує же будзе доручена до Дому здравя.

Др Куреш додава же сцигли 360 дози вакцинох з Китаю за гражданох хтори ше приявели за вакцинованє, а шлїдзи и приявйованє за русийску вакцину.

Вакционованє почнє у Общей пракси Дома здравя у прижемю покля ше нє пририхта друге место хторе одредзи локална самоуправа спрам нєобходних предписаньох за простори такей намени.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)