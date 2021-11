Шицко розпочате ма и свой конєц

После вецейрочного труду Роботного цела за нєрухомосци, хторе оформене у складзе зоз Статутом Националного совиту рускей националней меншини пред трома роками, и дзекуюци упартосци и витирвалосци його членох, на прагу зме финализациї просторного проблему Заводу за културу войводянских Руснацох. Роботне цело формоване же би ше старало о шицких нєрухомосцох цо су у власносци НС Руснацох.

Конєчно шицка административна документация ришена и обєкт у Улїци Матици сербскей зоз дїловного простору пременовани на обєкт култури, та так вецей нє исную условия за плаценє велькей суми пенєжу за такси, хтора виношела скоро милион и осемсто тисячи динари. Тих дньох у Скупштини Автономней Покраїни Войводини на порядней схадзки вигласани, медзи иншим, и коло 18 милиони динари наменских средствох за НС Руснацох, за адаптацию купеней хижи у Улїци Матици сербскей, котра ма три етажи и ту убудуце будзе наш Завод за културу.

З оглядом на тото же Алмашки край, дзе ше будзе находзиц и будинок котри будзе хасновац наш Завод, преглашени за край од окремного историйного значеня, вон будзе у защиценей городскей зони, на атрактивним месце, нєдалєко од будинку Матици сербскей, найстаршей библиотеки у нашей держави.

Ище єдна радосна вистка сцигує зоз Покраїнского секретарияту за културу, бо окончени розгварки о можлївих модалитетотох розришеня проблемох финансованя и орґанизациї роботи як нашого, так ище штирох меншинских професийних театрох.

У тижню за нами, внєдзелю, 24. октобра, означена и 76-рочнїца од снованя Зєдинєних нацийох. Вредносци на котрих уфундаментована Повеля Зєдинєних нацийох то мир, розвой, людски права и єднаки можлївосци за шицких, хтора нє подлєгує часу, поручел ґенерални секретат ЗН Антонио Ґутереш. Шицки нациї, як вельки так и мали, муша мац єднаки права и достоїнство, порученє и нашого министра вонкашнїх дїлох Николи Селаковича.

И, праве тота Повеля Зєдинєних нацийох на шветовим уровню, дава надїю и нам, малочисленим, же шицко тото до чого зме сцигли з вельким трудом, упартосцу и витирвалосцу, вєдно складаюци нашо напруженя и з едукацию ґенерацийох, з дзеку зачувац руски идентитет, хтори ту на тих войводянских просторох нє скапал три вики! А праве тоти два нашо институциї, Завод за културу войводянских Руснацох и Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя”, єдни зоз значнєйших чуварох нашого идентитету.

