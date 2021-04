РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа Петро Кузмяк вчера, кед у цалей держави почал упис до першей класи у школским 2021/22. року, отворела термини за упис и тестованє.

Термини мож заказац електронски (спрам упутства хторе тиж обявене на сайту школи, або ше явиц до Школи на число телефона 703-042.

Потребне перше окончиц систематски препатрунок, а нє треба приношиц нїч од документох, лєм у случаю кед систематски препатрунок окончени у приватного лїкара, потребне принєсц доказ о оконченим препатрунку.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)