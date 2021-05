Школа достанє мудри ИТ кабинет

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре єдна спомедзи 30 школох у Сербиї хтора достанє мудри ИТ кабинет наменєни за наставу информатики и рахункарства, а предносц такого кабинету у тим же ше гардверски и софтверски ресурси находза у клауду, у Державним дата центру, у Беоґрадзе и Краґуєвцу.

Зоз цалу инфраструктуру ше управя и надпатра зоз централного места зоз Державного дата центру, а инженєре Канцелариї за ИТ и еУправу водза рахунку о тим чи шицки програми на хторих школяре робя лиценцовани и чи найновши верзиї тих програмох доступни.

Канцелария за ИТ и еУправу обецала 1,3 милиони евра за запровадзованє централней инфраструктури и опреми за 30 таки кабинети у Сербиї.

Як за Рутенпрес визначела директорка Школи Наталия Будински, таки кабинет у велькей мири унапредзи наставу у керестурскей школи, окреме у обласцох информатики и програмованя, а ту и други ИТ средства як цо 3Д принтер, мБот роботи, микробити хтори доприноша же би Школа провадзела найновши тренди у образованю, як и же би своїм школяром оможлївела квалитетну и сучасну наставу.

