Школа означела Националне швето

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ вчера кед почало и друге полрочнє, и до школи рушели нїзши класи основней школи, швето означене зоз малу шветочносцу у школским голу дзе була пририхтана и вистава.

Швето привитала о. д. директорка Наталия Будински хтора здогадла на главни факти о приселєлєню Руснацох до тих крайох пред точно 270 роками. Як надпомла, попри тим же зме обрацени ґу будучносци, дакеди ше треба и огляднуц на тото цо нашо предходнїки поробели дзекуюци своєй упартосци, и прецо ми уживаме у тих плодох.

Програму на хторей читани пригодни историйни тексти, поезия и драмска сличка, пририхтали школяре 4-б. и 3. класи за своїх младших товаришох, а у 4-а оддзелєню орґанизовани аж и прави прадки, за цо родичи обезпечели и традицийни руски єдла.

На програми, попри занятих, присутни бул и представитель НС Руснацох Желько Ковач.

У пополадньовей змени, Дзень Руснацох означели школяре висших класох зоз читаньом реферату, док ґимназиялци, хтори друге полрочє почали з онлайн наставу, на таки способ анализовали документи вязани за приселєнє.

