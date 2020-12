Школа орґанизовала Крачунско-новорочни вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На концу першого полрочя и того року Школа орґанизовала традицийни гуманитарни Крачунско-новорочни вашар. На цалим Крачунско-новорочним вашаре назберане коло 50.000 динари, а понеже вашар гуманитарни, пенєж наменєни школяром керестурскей Школи

Того року пре пандемию вашар витворени у двох часцох, и з максималним почитованьом мирох. Перша часц отримана у школи за школярох нїзших класох дзе зоз учительками виробели рижни прикраски, а предавали их у школским дворе.

Друга часц ручних прикраскох хтори онлайн робели школяре висших класох и штредньошколци, предавало ше на керестурским пияцу. Там представителє школярох зоз професорками Терезу Катона и Маю Колошняї предавали виробени прикраски за хтори материял обезпечени зоз Проєкту СТЕМ учалня толеранциї.

