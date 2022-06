Школа Петро Кузмяк випровадзела матурантох

РУСКИ КЕРЕСТУР – ОШШ зоз домом школярох випровадзела тогорочну ґенерацию штредньошколских матурантох. Штредню школу, оддзелєнє Ґимназиї на руским язику, оддзелєнє Ґимназиї на сербским язику и оддзелєнє туристични технїчар вєдно закончел 51 матурант.

Матуранти закончели школски рок 27. мая, а матурски вечар зоз шветочним дефилеом през валал отримани пияток, 3. юния, у ресторану Червена ружа.

Ґимназию на руским язику закончели 12-еро школяре, на сербским язику 16-еро, док у оддзелєню напряму туристичного технїчара були 23-ойо школяре.

