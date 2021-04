Школа участвує у проєкту о еколоґиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наставнїци школи „Петро Кузмякˮ – Каролина Джуджар, Тамара Хома, Кристина Молнар, Тереза Катона, директорка Наталия Будински и предсидатель Вивершного одбору Националного Совиту Руснацох Желько Ковач, од 26. априла под 5. май участвую у Ерасмус плус проєкту Radšej potrební, ako spotrební (Rather needed than consumer).

Проєкт ше занїма зоз еколоґийнима темами, як и з темами о отримуюцим розвою, а состої ше зоз двох часцох. Єдна часц ше отримує онлайн, а друга ше будзе отримовац у Братислави, док допуща условия пре ґлобалну пандемию. Наставнїки на тот способ достаню потримовку и информациї у обласци еколоґийних темох, а свойо знанє буду применьовац и у учальньох през роботу зоз школярами.

У проєкту, окрем Школи, участвую и наставнїкове зоз Словацкей и Ческей, а водзи го орґанизация Феникс зоз Словацкей.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)