Школа у Ґосподїнцох достала сучасну опрему

ҐОСПОДЇНЦИ – Основна школа „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох, у тим школским року на дарунок достала петнац нови лаптопи и три мудри табли. Дарунок достали од фирми „Аґропродукт” котрей шедзиско у Ґосподїнцох, а котра одкупює желєняву.

Дарунки директорови Школи Даркови Вранешевичови уручел власнїк спомутей фирми Синиша Мутич котри жадал помогнуц Школи а, як гварел, така опрема найлєпши дарунок школяром, понеже ше у настави вше частейше хаснує сучасну технолоґию.

Директор Школи Дарко Вранешевич теди гварел же ше лаптопи и мудри табли преважно буду хасновац у учальнї дзе ше учи информатику.

