Школи златна медаля зоз Сайму Драгокази

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк вчера по пошти сцигла Диплома зоз златну медалю 16. Сайму образованя Драгокази, котри на Новосадским сайме од 24. по 26. марец 2021. року у условийох пандемиї реализовани онлайн.

Як стої у толкованю, припознанє керестурскей Школи додзелєне у оценьованю квалитету роботи Школи, котра на тогорочним Сайму участвовала под покровительством Автономней Покраїни Войводини.

Школа Петро Кузмяк ше на тогорочним Сайму представела у двох катеґорийох, медзи презентациями 70 воспитно-образовних институцийох зоз Сербиї и Републики Сербскей, цо пририхтала помоцнїк директора Лїляна Фина, як и у катеґориї Оценьованє квалитету роботи воспитно-образовних институцийох зоз пририхтану PowerPoint презентацию, котру направела педаґоґиня Любица Няради.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)