Школовала ше по руски, тераз по словенски

Мария Горняк зоз Дюрдьова ма осемнац роки, закончела Основну школу „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове на руским язику, а потим и Ґимназию „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

По законченей основней школи, дзе Мария була вуковец и школярка ґенерациї, одлучела ше и надалєй школовац по руски и уписац ше до нашей рускей Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, дзе тиж була вуковец.

– Мушим повесц же зоз Керестура ношим интересантни памятки. Крашнє ме там дочекали. Я єдинїца и, кед сом пошла до интернату, дакус ми було нєзвичайно дзелїц хижу зоз трома цимерками, тиж и купатило зоз вельким числом школярох, та ми то на початку було дакус страшне, алє звикла сом ше на шицко. У класи ми шицки були супер, вельо сом часу препровадзовала з нїма и гоч кельо ци дахто можебуц и допил, источашнє го почитуєш и любиш. Барз зме ше дружели и мило ми же сом пренашла товаришох зоз хторима сом препровадзовала тот период. Було нас дзевецеро у класи и шицки зме якошик були опарти єдни на других. И далєй зме у контакту, цо ми наисце мило. Наисце, живот у интернату то єдно вельке искуство, одход з дому до другого валалу, треба то шицко дожиц… – приповеда Мария Горняк.

Мария участвовала и на рижних проєктох, змаганьох у рускей ґимназиї, и посцигла велї успихи у тей школи. Медзитим, и попри тельо ученя, вона вше находзела часу и за даяки други интересованя.

У Ґимназиї „Петро Кузмяк” порушана идея же би ше знїмали подкасти под назву „З Петрового угла” за хтори праве Мария була задлужена.

– Цо ше дотика подкасту „З Петрового угла”, циль бул же бизме правели интервюи з рижнима женми зоз нашого околїска хтори можу инспировац зоз свою приповедку, а чия ше приповедка можебуц нє чула. Тоти подкасти сом робела зоз моїма товаришками Минеу Югас и Наталию Жирош. Вони ми наисце барз помогли коло того и ту сом, у ствари, похопела же даєдни ствари наисце нє мож робиц сам, муши ше мац людзох коло себе хтори маю исти, або подобни циль – толкує Мария.

У подкасту уживала робиц

ЗМАГАЛА ШЕ И У БЕШЕДНЇЦТВЕ

Мария Горняк завжала перше место на 25. Змаганю у бешеднїцтве хторе мало републични характер. Тема бешеди була „Так и филозофия свой час зоз думками обняла” – Геґел, а вона була найлєпша спомедзи 15 змагательох зоз ґимназийох у Сримских Карловцох, Беоґраду, Суботици, Валєве, Чачку, Пожаревцу, Зренянину и Новим Садзе.

– То було прекрасне чувство кед сом достала тоту награду. Мило ми же сом ю достала, бо то лєм доказ же мож, гоч сом зоз мишаней фамелиї, гоч приходзим зоз мишаного штредку и гоч сом ше потераз школовала по руски, я ше ознова барз добре знаходзим на сербским язику. Совитуєм же би ше кажде випробовал у таким дачим и же би почувствовал цо то значи – бешедує Горнякова.

Понеже Марию почала интересовац филозофия, та з тей обласци писала и свою матурску роботу. Вона зоз тоту роботу участвовала и на 17. Шветовим конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох зоз чим ше Мария окреме цеши.

Люби же ше змагала у бешеднїцтве

МАК И РАДИО ЕМИСИЯ ,,АЛТ ШОУ”

Мария ма искуства и у писаню по руски и у знїманю прилогох за радио емисию, тиж по руски.

– Кед сом почала ходзиц до штреднєй школи, було нам понукнуте же бизме писали за младежски часопис МАК. Нормално, я прилапела, бо сом ше сцела випробовац у тим. Любим робиц интервюи з людзми, алє якошик найволїм дац даяки свой власни печац о даякей теми. Писала сом и сама, и зоз другима вєдно, та мам искуства и у тим, и у тим. Цо ше дотика радия, авторе Емсииї за младих ,,АЛТ шоу” глєдали нових сотруднїкох, та чом бим нє, сцела сом ше опробовац и у тим, так же мам дакус искуства и у рихтаню радио прилогох – приповеда Мария.

МУЗИКА ЄЙ ОД МАЛЮЧКА У ШЕРЦУ, А МА ТАЛАНТ И ЗА ҐЛУМУ

У Марийовей фамелиї шицки повязани зоз музику котра вше була коло нєй.

– Закончела сом Основну музичну школу ,,Йосип Славенски” у Новим Садзе, напрям клавир, нє ходзела сом порядово там, алє сом у Дюрдьове ходзела приватно на годзини клавира и солфедя, а до школи сом ходзела покладац испити. Жаль ми же тераз, якошик, нє мам сцерпеня вецей за гранє, просто ше загашело тото чувство у мнє, алє можебуц ше ознова враци, хто зна можебуц и за даяки други инструмент. Нє граєм вецей, алє шпивам. У Културно-уметнїцким дружтве ,,Тарас Шевчено” у Дюрдьове сом активна. Скорей сом ходзела на фолклор, а тераз шпивам у Дзивоцкей шпивацкей ґрупи. Як дзецко сом ше опробовала и у ґлуми, а вец после длугшей павзи, ознова сом мала нагоду буц членїца драмскей секциї. Тото ходзенє на рижни секциї до нашей Матки насампредз патрим як на нагоду за друженє, а тиж так и як пестованє руского язика и чуванє нашей култури и традициї. Опробовала сом ше и у шпиваню у церковним хору ,,Розанов”, алє даєдни мойо активносци сом мушела положиц на бок, праве пре живот у Керестуре – щиро приповеда Горнякова.

Шпиванє вше мало окремне место у єй живоце

Мария Горняк прешлого року шпивала зоз Дзивоцку шпивацку ґрупу зоз Дюрдьова и на ,,Ружовей заградки” и, як вона гвари, на шицки нашо фестивали патри як на єдно вельке и значне искуство.

Кед слово о спорту, Горнякова ше и у тим випробовала. Карате тренирала дзешец роки у Дюрдьове у Карате клубу ,,Младосц” и, як гварела, нїґда нє прежалї же нє сцигла по сам конєц, алє по доганови пас и же єй хиби тераз же би була физично активна, та роздумує и о тим тераз.

Мария у Културно-уметнїцким дружтве ,,Тарас Шевченко” орґанизує и рижни збуваня за младих и мило єй же и на тот способ допринєсла свойому валалу.

СТУДИРАНЄ У СЛОВЕНИЇ

После законченей ґимназиї у Руским Керестуре, Мария роздумовала по хторей драги далєй предлужиц.

– Роздумовала сом о тим же би нє було подло кед бим предлужела свойо школованє даґдзе у иножемстве. И якошик сом прейґ професорки биолоґиї дошла до єдней дзивки, Анастасиї Джуджар зоз Кули, хтора студира у Марибору у Словениї. Зоз ню сом вельо бешедовала о студираню у Словениї и шицко цо потребне знац. Мнє ше то шицко так попачело, же сом пошвидко почала учиц словенски язик, закончела сом перши уровень, а потим сом го сама предлужела учиц. Кед сом покончела шицку папиролоґию коло упису и послала ю, мойо було лєм най причекам най ми явя же чи сом упадла. Бо там нє иснує нїяки приємни испит, патри ше лєм успих зоз трецого и штвартого року у штреднєй школи и оцени зоз матури. Можебуц то випатра яґод же нєможлїве же так, алє наисце так. Влєце ми явели же сом ше уписала на Факултет дружтвених наукох Универзитета у Любляни, напрям комуниколоґия – медийни и комуникативни студиї – за тераз закочує Мария Горнякова свою приповедку.

Понеже ше Мария вєшенї преселєла до Любляни и почала там студирац, причекаме ю же би пришла до Дюрдьова, та з ню побешедуєме як єй на студийох и як ше жиє у Любляни.