Школске подприємство „Папел” участвовало на змаганю

НОВИ САД – Школярска компания „Папел” за вирабянє еко-блочкох, хтора нєдавно оформена у Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, 20. марца участвовала на змаганю подобних проєктох школских компанийох, котре отримане у Тарґовинским центре Биґ у Новим Садзе.

Проєкт порушали пейсц школярки штредньошколки другей класи, а у рамикох програми „Школярски компаниї”, орґанизациї Досяги младих, хтора представя найвекши шветови програм поднїмательного образованя школярох.

Компания „Папел” ше занїма зоз збераньом рециклажного материялу з хторого ше вирабя еко-блочки за мали призначки. Пейсц школярки на чолє зоз Лену Боґданович активни у тим проєкту, вєдно з менторку наставнїцу Лїляну Рудакиєвич.

На змаганю з нїма була и директорка Школи Наталия Будински и, гоч нє освоєли даєдно место, школярки виявели же им то було драгоцине искуство за анґажованє у тим проєкту хтори им приноши драгоцини искуства за будучносц.