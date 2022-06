Школски приклад

Тидзень за нами, а и тото число „Руского слова” найбаржей означели даскельо, школски подїї. Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” У Руским Керестуре преславела свой Дзень и зоз тей красней нагоди отримала Саям науки, а у дюрдьовскей ОШ „Йован Йованович Змай” отримане 21. Републичне змаганє зоз руского язика и язичней култури. Ґу тому, керестурска школа нєдавно була домашня квизу з руского язика хтори у рамику власного проєкта орґанизовало Здруженє гражданох „руСТЕМ”, интересантна инициятива хтору насампредз водза и отримую заняти зоз тей школи.

Як дакедишнї школяр керестурскей школи, щиро привитуєм Саям науки место узвичаєней и обчекованей академиї з нагоди Дня школи, як нову традицию за хтору ше наздавам же будзе далєй роснуц и розвивац ше. Кед гинто будовани нови будинок терашнєй школи „Петро Кузмяк”, тедишнї нашо руководителє очиглядно роздумовали сто роки напредок. Простор, инфраструктура и опрема керестурскей школи можу ше ровнац з образовнима установами и у вельо векших штредкох, а у велїх катеґорийох их и надрастаю. Досц спомнуц кабинети за природни науки и физкултурну салу, лєбо информатични центер. А кед єст условия, и ґу тому квалитетни и мотивовани наставнїцки кадер, вец приходза и позарядово резултати. Нє лєм кед слово о успихох на змаганьох, алє и у общей школярскей популациї. Промововац и приблїжиц науку ґу каждому подєднак важне, кед нє и значнєйше, од самих дипломох и медальох. Бо нє лєм будучносц, алє уж и терашньосц припада знаню и индустриї иновацийох. Ґу тому, можеме буц горди же шицко тото мож посцигнуц и витвориц по руски.

У тим контексту вшелїяк треба спатрац и Републичне змаганє зоз руского язика и язичней култури. Понеже по резултатох видно же нєт велькей розлики у уровню знаня медзи школярами хтори по руски уча у порядней настави и тима хтори ходза на виборни годзини, то ситуация у хторей квантитет дава квалитет. Лоґика єдноставна – вецей дзеци у руских оддзелєньох, вецей учашнїкох на змаганьох, вецей тих хтори можебуц здобуду пласман на закончуюцим, републичним уровню. А нє треба забуц же вон осмоклашнїком приноши значни боди на упису до штреднєй школи и предносц у велїх стварох з обласци школярского стандарду. Нє треба на тоту можлївосц патриц як на лєгчейшу драгу ґу успиху. На першим месце, то наша драга.

