Школскa слава означена и у коцурскей школи

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 27. януара, означена школска слава Святи Сава.

Того року нє була отримана програма як звичайно, пре актуалну епидемийну ситуацию. Присподобено тому, школяре зоз вироучительками, учительками и наставнїцами пририхтали и зняли кратки видео знїмок з нагоди того швета котри заквачени на Фейсбук налог Основней школи. Школяре нїзших и висших класох гуторели рецитациї и пречитали пригодни тексти за тото школске швето. Зоз тим здогадли виртуалну публику на вредносци котри нам на чуванє зохабел Святи Сава, на його поуки, як и на улогу яку мал у розвою школства и образованя.

Тиж, у просторийох школи була поставена вистава школярских подобових роботох пошвецених Святому Савови, а з нагоди школского швета реализовани и Святосавски квиз.

Того дня директорка Основней школи Сенка Мученски, вєдно зоз колективом школи и одредзеним числом школярох, присуствовала и Служби Божей у православней церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре, дзе священїк пошвецел осух и варене жито за школску славу Святого Сави.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)