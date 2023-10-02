Школяре авторе – авґуст-септембер

Кира Пап, IV, Руски Керестур

ЗРОБЕЛА СОМ ДОБРЕ ДЇЛО

Кажде з нас поробел голєм єдно добре дїло. Можеме и помагаме людзом, животиньом и природи. Тераз вам виприповедам яке я поробела добре дїло. Єдного красного дня, пред даскельома роками, мойо родичи и я ше шпацирали. Кед зме преходзели коло конарох, одразу сом чула ґравчанє. Гварела сом мами же цо сом чула, та зме дакус поопатрали и видзели зме мале маче. Була му покалїчена нога, та зме го вжали дому. Напревели зме му мали куцик под терасу, до шкатули зме положели рендочку и добре зме го позакривали. Давали зме му єсц и о даскельо мешаци виросло до прекрасней мачки.

Любим помагац людзом и животиньом, бо мойо дакус дакому значи вельо.

Мария Рамач, V, Дюрдьов

Анастасия Васович, III, Савине Село

ЛЄТНИ ОДПОЧИВОК

Тогорочни лєтни одпочивок, на нєсподзиванє шицки школярох, почал два тижнї скорей. Лєтни одпочивок ми єдна з найлєпших часцох рока. Теди ше можем одпочинуц од домашнїх задаткох, контролних…

Тогорочни одпочивок будзем паметац по дзецинским кампу хтори ше отримовал у нашей церкви. До кампу пришли и тройо аниматоре зоз України. Кажди дзень нам починал зоз физичну активносцу, потим службу Божу и виронауку. На поладнє були смачни полудзенки хтори нам рихтали вредни жени. Пополаднями зме бавели рижни українски бависка. Остатнї дзень кампа бул найкрасши, алє и найсмутнєйши. Даєдни дзеци аж и плакали, а медзи нїма була и я. Скоро кажди цепли и красни дзень сом ше зоз маму и братом ходзела купац на базен до Вербасу. Шлєбодни час сом препровадзела у бависку зоз товаришками. Штредком авґуста сом зоз фамелию одпутовала на Златибор. Там зме обиходзели велї прекрасни места. Стопичу пещеру, водопади, гору Тару, Мокру гору, рику Увац, Златарске и Заовинске озеро. Випендрали зме ше и на точку патреня Молитва, дзе зме мали погляд на резерват рики Увац. Коло нас лєцели билоглави супи. Днї на Златибору барз швидко преходзели.

Гоч одпочивок тирвал длужей, заш лєм швидко прешол. Будзем го паметац по кампу и дожицох зоз Златибора.

Яна Тимко, IV, Коцур

Итана Косич, VII, Вербас

ВОДИЦА

Водица ше находзи на концу Керестура и барз є красна. У Водици єст церквочка, студня, мали лєшик и шопа. У шопи єст вельо лавки. Церквочка ше находзи у штредку водици. При церквочки вельке древо и студня. Єст и слупки за кресну драгу. Места за паркинґ єст у лєшику. Опрез слупох ше находзи заградка.

Мнє ше Водица барз пачи и єдине цо бим пременєл то тото же би нє була так барз далєко.

Никола Петкович, VI, Руски Керестур

КРАСОТИ МОЄЙ РОВНЇНИ

У нашим валалє єст красна природа, а звoнкa вaлалa ище крaсшa. Пo хoтaрoх єст вельо дзивини и напущени салаши. Найзаступенши животинїi то сарнї, шакали и язавци. У валалє людзе жию скромно. Занїмаю ше з польопривреду и статкарством. Велї людзе тримаю кури, гуски, кози, овци и конї. Тоти людзе духовно богати, бо маю шлєбодного часу за свoйo фамелиї. Шицки ше познаю и здравкаю себе. Опрез обисцох єст вшелїяки древа,черяки и квеца.

У тим валалє шицки людзе добри як и природа.

Звонимир Мудри, VII, Руски Керестур

Емануел Жилник, II, Коцур

ШКОЛА У БУДУЧНОСЦИ

Задумуєм єдну красну школу у будучносци. У нєй будзе модерни лифти. Будзе мац дзешец поверхи. У учальньох буду вельки телевизори, компютери и таблети. Будзе и велька школска гала. До школи нє будземе ходзиц на бициґлох, алє на ракетох. Торби нам нє буду потребни, алє до школи будземе ношиц лаптопи. Будземе шедзиц на карсцельох хтори ше окруцаю. Будземе мац мало годзини.

Наисце бим любел ходзиц до такей школи.

Алекса Шомодї, V, Руски Керестур

ДОЖИЦЕ З ЛЄТНОГО ОДПОЧИВКУ

Од горуцого юлия зме шицки були витрапени. Родичи нам оможлївели одпочивок на Дивчибарох. Путовали зме на автобусу през Нови Сад и Валєво по Дивчибари. Приємно було видзиц лєси, гори и населєня. Видзели зме рики Дунай, Саву и Колубару. Сцигли зме по Дивчибари и вшадзи доокола природа була облєчена до желєних шматох. Єдного дня зме назберали квецики и направели зоз нїх икебану. Шишарки и каменьча зме офарбели и з нїх направели горску виставу. Кажди дзень ошвижовал нас швижи и чисти воздух. Пахнул на сосни и ядловци. Туристични гайзибанчок „Дивчибарко” нас вожел на Чарни верх. То найвисше место з хторого зме видзели околїско. У тим краю єст и Чарна рика и Чарне озеро. У лєше дакус цма, алє го краша лєсово купини, папратнїки и рижни квеца. Препознали зме иваньске квеце. Кажди дзень зме ше шейтали, раз на брещок, а вец зоз брещка. У центру ше находзи красна церквочка Св. Пантелеймона. Нєдалєко ше находзел дзецински парк у хторим зме ше длуго бавели. Найцикавше нам було спущовац ше зоз брещка на ґумох.

Будземе длуго паметац яки зме були щешлїви и задовольни на тим одпочивку.

Милена и Кристина Рамач, V и III, Руски Керестур

Михаела Малацко, III, Руски Керестур

ЛЄТНИ ВЕЧАР НА УЛЇЦИ

После длугокого и горуцого лєтного дня приходзи лєтни вечар.

Вечаром нє так швици слунко и нє муши ше глєдац хладок, та прето дзеци виходза на улїцу бавиц ше. Чуц дурканє капуркох, цо знак же бавенє почина. Любиме ше дружиц. Бешедуєме, вожиме ше на бициґлох, бавиме фодбал, шедзиме на покровцу на мегкей трави, купаме ше у базену. Поволуєме єдни других же бизме коштовали смачни ґереґи. Гвизда сивернїчка нам указує же уж ноц. Найщешлївша сом кед ю перша збачим. Теди глєдаме Вельки и Мали коч и други слички хтори нам гвизди направели. Ту и мешачок. Найволїм кед нє швици моцно же бизме ше могли скриц кед ше бавиме на джмурки.

Бавели бизме ше до рана, лєм кед би нас нє претаргнул мацеров глас же час за спанє.

Юлияна Бесерминї, VI, Коцур

Лара Рац, IV, Руски Керестур

Я АВТОЧКО

Хто я? Ша я бависко, або єдноставнєйше – авточко. Думам же мало знаце о мнє. Сиґурно ше любице бавиц зо мну. Вироятно сце вельо чули о мнє, алє людски искуства розлични, та найлєпше будзе кед виприповедам о себе.

Мой живот почал у єдней малей предавальнї. Стал сом на полїчки, дружел сом ше зоз другима бависками и чекал най ме дахто купи. Други бависка одходзели до своїх нових домох, а я чекал. Єдного дня, єден хлапец ме сцел купиц, алє му родичи нє дали. Шлїдуюцого дня, исти хлапец пришол и купел ме. Кед пришол дому зо мну, його родичи ше нагнївали и положели ме на верх найвисшого ормана цо мали же би ме хлапец нє долапел. Хлапец бул барз смутни. Родичи обачели же є смутни, та ме спущели з ормана. Хлапец бул щешлїви, бавел ше зо мну. Бул сом му облюбене бависко. Раз, док ше хлапец бавел зо мну, обачел сом на верху його ормана бависка зоз хторима ше нє бавел. Я бул на найнїзшей полїчки, та сом ше нє могол питац тим горе же чом су там и чом ше хлапец нє бави з нїма. Но, тераз сом нє вельо роздумовал о тим. Преходзели днї и хлапец ше бавел зо мну, алє вше менєй. Кладол ме на вше висшу полїчку, док сом нє дошол на верх. Опитал сом ше тим на верху же чом су ту. Шицки одвитовали же дакеди були облюбени бависка тому хлапцови, алє приходзели вше лєпши бависка, та ше з нїма бавел.

Хлапец одроснул, престал ше бавиц з бависками, та шицки бависка були смутни, алє я бул щешлїви прето же думам же сом помогнул хлапцови же би одроснул.

Михаел Дротар, VI, Коцур

София Чуни, V, Руски Керестур

ЛЄТНИ ВЕЧАР НА УЛЇЦИ

Влєце моя улїца найкрасша вечаром. Теди ше цала природа уклада до сна.

Кед слунко заходзи, моя улїца постава мирна и циха. На нєбе ше зявює мешац хтори патри з висока на улїцу и гвиздаюци ше шпацира по нєбе. Зоз собу приводзи и блїщаци гвизди хтори му помагаю ошвицовац улїци. Воздух постава швижши и приємни. Часто мож почувствовац пах квица и трави хтора швижо покошена. Витор шпива свою писню и гласка нїжни лїсточка на древох. Вечаром на улїци чуц шпиванє цверчкох, а у далєкосци чуц крекетанє жабох у долїни. Вонка теди нєт горучави и барз приємно. Дзеци виходза на улїцу бавиц ше. Оганяю ше, шпиваю, скриваю и чежко ше им розисц дому. Хлапци бавя фодбал, а дзивчата вожа бициґли, приповедаю, бавя одбойку. Тото веселе дзецинске бависко и шмих претаргую ше у позних годзинох, алє ше предлужа шлїдуюцого вечара. Кед ше спущи цмота и птици ше врацаю до своїх гнїздох. На високих древох шедза сови и гуча, припатраюци ше на мирну природу.

Лєто то моя найрасша рочна часц. Лєтни вечар на улїци ми мили прето же теди цала улїца мирна, циха, приємна и пахняца.

Емилия Уйфалуши, VI, Коцур

Леа Ранкович, II, Нови Сад Николина Ґркович, V, Нови Сад

ПТИЦА НА МОЇМ ОБЛАКУ

Зобудзел сом ше єдного рана и попатрел на облак. Там сом видзел птицу.

Зачудовал сом ше, бо тота була окремнєйша як други. Дал сом єй кукурици з чардака и насипал єй води до черепчка за квеце. Тота птица мала шиве цело и цми белави кридла, а мала и барз красни желєни очи. Видзел сом же ма якешик число на правей ноги. Одбегнул сом ше мами питац цо значи тото число. Мама ми гварела же тото число значи же тота птица чияшик. Кед сом ше врацел ґу облаку, птици вецей нє було. Вжал сом свой меселатов и патрел доокола чи птица нє у блїзкосци, алє єй вецей нє було.

Хто зна дзе тота птица одлєтла. Можебуц ище дакому злєтла на облак и крашнє го нєсподзивала.

Стефан Арва, V, Руски Керестур

ЯК МОЄЙ БАБИ БУЛО У ШКОЛИ

Моя баба барз давно ходзела до школи. У школи дзеци були облєчени до єднаких шматох, дзивчата мали на себе белави фартущки, а хлапци рекли. И єдни и други мали горе на кишенки амблем своєй школи „Петро Кузмяк”. У школским дворе кажда класа дзецох ставала до шора двойо по двойо и так уходзели до класи. Пошедали до лавкох, а кед учителька вошла до класи, шицки станули. На таблу писали зоз билу крейду. На годзинох дзеци мушели буц цихо. Кед учителька вишла зоз класи, вони и теди були цихо. Хто нє слухал, лєбо приповедал, учителька го послала стац до куцика у класи.

София Сопка, IV, Руски Керестур

Филип Буила, V, Коцур

ПОБАНОВАЛ СОМ ЗА СВОЙ ПОСТУПОК

Бул слунковити дзень. Моя шестра и я ше надумали бавиц на дворе. Одлучели зме же ше будземе бавиц у трамболини. Крашнє зме ше бавели. У єдней хвильки моя шестра надумала най шицки лабди принєшеме до трамболини. Мнє ше тота идея нє пачела, та сом єй гварел же ше нє будзем бавиц. Вона була барз жалосна. Убегнул сом нука учиц ше. Нєпреривно сом роздумовал о своєй шестри же чи є жалосна. Пошол сом ше напиц води, та сом ю видзел жалосну за столом. Такой сом побановал за свой поступок. Пошол сом ґу нєй, пребачел ше єй и поволал ю най ше бавиме.

Вона ше на мнє нашмеяла и зоз ошмихом указала яке ма вельке шерцо.

Теодор Гарвильчак, V, Руски Керестур

КЕД БИМ МАЛ ЧАРИВНУ ПАЛЇЧКУ

Кед бим мал чаривну палїчку, зробел бим велї ствари. Зробел бим най шицки буду здрави и сити. Зоз чаривну палїчку бим рецикловал кажде шмеце най природа будзе чиста и желєна. Створел бим планету од чоколади, бомбонох, цукровей волни и кексох. Створел бим мир у швеце, най шицки буду щешлїви и най ше нє вадза. Кажде би мал пенєжи и хижу. Посадзел бим вельо цифровани квеца и рошлїни.

Барз бим сцел мац чаривну палїчку.

Даниел Фейди, IV, Руски Керестур

Ана Канюх, V, Дюрдьов Клара Блаґоєвич, V, Руски Керестур Николая Медєши, III, Руски Керестур

ЯК СОМ ПРЕПРОВАДЗЕЛ РОЗПУСТ

Кажде дзецко барз люби кед конєчно придзе розпуст. Мож ше бавиц, дружиц, рисовац, уживац и маме ище вельо, вельо можлївосци. И я тиж так любим розпуст, а окреме лєтни.

Перше цо сом подумал кед сом пришол зоз школи то: конєчно почал розпуст. Уж сом здумовал цо будзем робиц през розпуст. Перши даскельо днї сом ше бавел зоз пайташами. Вец зме ше почали рихтац на морйо. Моя фамелия и я були у Греческей у Неа Флоґити на Халкидийским полуострове. Зоз нашима пайташами зме ше догварели же вєдно пойдземе до истого места. Вони були такой хижа опрез нас. Ходзели зме вєдно и на плажу и вечар ше шейтац, та шицким було крашнє (менєй-вецей). Тидзень скорей моря сом зламал руку, алє нє було вельке преламанє. Пре ґипс сом ше нє могол купац на морю, алє сом з дому вжал кнїжки же би ми нє було допито. На плажи сом дакус читал, а дакус бавел видо-бависка на телефону. На морю зме були дванац днї. Путовали зме дзевец годзини. Кед зме ишли, преспали зме у Сиверней Македониї, а кед зме ше врацали, такой зме ишли дому. Кед зме ше врацели зоз моря, о два тижнї бул братови родзени дзень. Полнєл дзевец роки. На його родзеним дню зме бавели фодбал. Бул сом на ище даскелїх родзених дньох. Вец зме були и у аква парку. Раз сами, а раз зме водзели и мойого найлєпшого пайташа Владимира. Були зме у аква парку Петроленд. Там нєт цо нєт. Єст дас дзешец тобоґани и седем базени. Вяри бул єден конкурс, дзе требало нарисовац рисунок хтори ма вязи зоз Вельку ноцу, або зоз аква парком. Главна награда була пейц фамелийни уходнїци, а кед ше лєм пошлє рисунок, достава ше єдну безплатну уходнїцу. Прето браца и я нарисовали кажде по єден рисунок, та зме достали три безплатни уходнїци. У Дюрдьове 26. авґуста бул турнир у фодбалу. Пришли вельо екипи. На терену ше предавало плєскавици и лимунаду. И я тиж бавел на турниру и моя екипа освоєла треце место.

Шицко фине ма и свой конєц, а того правила ше притримує и розпуст. Алє, нє важне, будзе ище барз вельо розпусти.

Андрей Балїнт, V, Дюрдьов

Милун Колошняи, VII, Вербас

ЛЄТНИ ОДПОЧИВОК

Барз любим лєтни одпочивок. Теди можем длужей спац и вельо ше бавиц. Бул сом ше купац зоз маму и бабу на базену. Барз ше любим купац и муряц ше у води. Любим ше ище вожиц на бициґли и служиц у баби.

Чкода же одпочивок нє длугши.

Серґий Арваї, II, Коцур