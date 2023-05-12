Школяре авторе – Април

Анастасия Кучмаш, II, Коцур

КЕД БИМ БУЛА МЕДВЕДЗ

Кед бим була медведз, меду бим крадла и цалу жиму бим лєм спала. Вельки брух бим мала и и барз бим ше надзерала. Нє знала бим кельо роки мам, а на пальцох читац нє знам. У лєше при рики бим ше купала, а вяри бим риби лапала. Оштри зуби бим мала и лєгко з нїма жувала.

Ванеса Няради, III, Руски Керестур

ЛЄШИК

Лєшик ше находзи при беґелю блїзко при улїци Бориса Кидрича . Барз є вельки. У лєшику ше каждого року отримує єшеньски и ярнї крос. Лєшик ма вельо древа и трави. Любела бим кед би у лєшику було лавочки за шедзенє. Бул би ище красши и нащивенши. Мнє ше у лєшику пачи тото же ше там слави Перши май. Пачело ми ше же сом прешлого року зоз товаришами и товаришками преславела тото швето праве у лєшику. Наздавам ше же так будзе и того року. Барз сом щешлїва же бивам блїзко при лєшику.

Клара Джуджар, V, Руски Керестур

Елена Варґа, III, Руски Керестур Клара Блаґоєвич, IV, Руски Керестур Лука Зелич, II, Руски Керестур

ЛЇШКА

Лїшка дзива животиня. Вона ма мескову шерсц. Жиє у лєше. Лїшка ма длуги хвост зоз хторим ше вжиме закрива. Барз є мудра животиня. Люби єсц меса и ма оштри зуби.

Йована Кушич, II, Руски Керестур

ЛЄВ

Лєв ма длугу гриву. Людзе гуторя же лєв цар животиньох. Вон файта велькей мачки, ма лаби, кремовей є фарби, грива му кафова, зуби му барз оштри. Месоєд є. Лєв дньово може поєсц седем кили меса, док лєвица пейц. Чежки су дас до двасто пейдзешат кили. Жию у чопору. Вєдно ходза лапац сарнї.

Михаела Сендерак, II, Руски Керестур

Ивона Йоксович и Миа Вуїч, I, Кула Николина Ґркович, IV, Нови Сад

ВЕЛЬКА НОЦ

Велька ноц нам

вельо радосци ноши,

людзе себе швето винчую

и вєдно час препровадзую.

Заячок за тото швето

дзецом до гнїзда

дарунки приноши,

вєдно ше з нїма радує

и так их наградзує.

Велька ноц полна

любови, щесца и радосци,

шицки ю славиме,

бо ю барз любиме.

Николина Маґоч, IV, Коцур

IIIа, Руски Керестур Ирина Бики, II, Нови Сад

ВЕЛЬКА НОЦ

Дзеци ше Велькей ноци

барз радую,

заячка чекаю

и весело подскакую.

Писанки крашнє фарбиме,

єдни других облїваме,

обичаї почитуєме

и у служби ше помируєме.

Рамона Будински, IV, Коцур

Лана Вучинович, IV, Нови Сад Симона Медєши, IV, Нови Сад Филип Буила, IV, Коцур

МЕДВЕДЗ

Любим спац. Волам ше медведз. Жиєм у лєше. Найволїм мед и чухац ше до древа. Зоз жимней рики риби виберам. Мойо ричанє далєко ше чує и у лєше нїкому нє одвитує.

Алексей Уйфалуши, I, Коцур

ҐОВЛЯ

Била, висока, пишна

зоз цеплих крайох пришла,

прилєцела швидко,

бо ту вецей нє жимно.

Длуги клюн и шия,

як и ноги и кридла,

шицким дзецом є велька,

а як птица мила.

Емануел Жилник, I, Коцур

Николина Попович, IV, Ґосподїнци Валентин Гарди, IV, Руски Керестур Виктор Кулич, III, Коцур

ВИПРИПОВЕДАМ ВАМ…

Виприповедам вам як сом нашол найлєпшого пайташа. То ше случело кед сом мал три роки. Кед сом почал ходзиц до оводи. Там сом стретнул Владимира. Вон ше ми представел як „Вляда”. И так почало нашо друженє. Од теди зме ше цали час бавели у оводи. Волал сом го на родзени дзень и вон мнє. У оводи зме каждираз „ґнявели” воспитачку же бизме спали єден коло другого. После даякого часу воспитачка знала нашо намири, алє зме нє престали повторйовац, за кажди случай. Так ше ми двоме и дзень нєшка бавиме.

Андрей Балїнт, IV, Дюрдьов

ПИСНЯ О МАМИ

Любим свою маму

найбаржей на швеце.

Моя мама за мнє

красша яґод квеце.

Вона ше зо мну

вше крашнє бави

и кед ми чежко

дружтво ми прави.

Миа Драґославлєвич, IV, Шид

Радован Бодвански, III, Вербас

ҐОВЛЯ

Я ґовля. Любим лєциц доокола. Мам длугоки ноги и писки. Била сом. Мойо писки мескови, исто як и ноги. Правим себе гнїзда зоз слами и кладзем их на комин. Кед мам свойо дзеци, старам ше о нїх. Док су мали, приношим им єдзенє. Найбаржей их чувам и меркуєм на нїх. Кед су уж дакус старши, учим их лєциц и як най збераю єдзенє. Указуєм им и як ше прави гнїздо зоз слами.

Аня Сендерак, IV, Руски Керестур

Кира Пап, III, Руски Керестур Алексей Бесерминї, II, Коцур

ВИПРИПОВЕДАМ ВАМ…

Виприповедам вам цо ше шицко случовало 2020. року, под час корона вирусу. Корона вирус почал кус скорей як пред трома роками. Жридло му було у Китаю. За тот час нє робели школи, дутяни, оводи, фризере… Була полицийна годзина, нє шмели зме виходзиц вонка после шейсц годзин вечар. Людзе хтори ишли на роботу мали даяки папери, хтори требали дац полициї як даяку препуснїцу. До двора зме могли виходзиц кеди зме сцели. Мали зме онлайн наставу. Патрели зме ю прейґ телевизора, а учителька нам посилала домашнї задаток прейґ Вибера и до е-учальнї. Тот период нє бул фини, алє зме (наздавам ше) дочекали його конєц.

Мария Рамач, IV, Дюрдьов