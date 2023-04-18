Школяре авторе – Марец

Кристина Гарвильчак, II, Руски Керестур

ЛЮБОВ ШЕРЦО НАШМЕЄ

Як заря Слунка

лїчка нам греє,

так и любов

шерцо нам нашмеє.

Зоз ошмихом на твари

мац ме вше дочека,

патрим и махам

єй зоз далєка.

Мила моя,

так ме вше вола,

а кед погришим

нє гнїва ше вона.

Деяна Тот, III, Руски Керестур

Наташа Ґркович, II, Нови Сад Никола Дротар, II, Коцур

ЗА МОЮ МАМУ

Осми марец Дзень женох,

та и наших мацерох.

Красне квеце им купиме,

бо мацери ми любиме.

Добра, красна моя мама,

у живоце є нє сама.

Бо ма мнє, шестру и тату,

и люби нас шицких аж на рату.

Теа Сабадош, IV, Руски Керестур

Ена Вицкович, VI, Нови Сад

МОЯ МАМА

Мама ме зобудзи,

добре ранечко,

ставай сину,

швици слунечко.

Я одвитуєм:

будзе красни дзень,

тераз ци винчуєм,

нєшка твой дзень.

Бо осмого марца,

шицки дзеци дарунки находза,

бо их мацери

стално вшадзи водза.

Я любим свою маму,

вона ми як квеце,

любим ю

найбаржей на швеце.

Любим ю

баржей од шицкого,

бо є особа

шерца полного.

Даниел Фейди, III, Руски Керестур

Ема Венґрин, IV, Руски Керестуре Вук Накич, I, Савине Село

ДЗЕНЬ ЛЮБОВИ

Дзень любови

то красне швето,

та шицки вєдно

залюбени прето.

Хлапци дзивчатом

писма посилаю,

а дзивчата их

дзечнє пречитаю.

Адрияна Рац, III, Руски Керестур

ОСМИ МАРЕЦ

За 8. марец

я барз роздумуєм,

же цо своєй мами

крашнє подаруєм.

Купим єй квеце

то будзе дарунок,

щиро ю облапим

и мили єй будзе

мой поцилунок.

Рамона Будински, IV, Коцур

Иван Вицкович, IV, Нови Сад Милена Корпак, III, Вербас София Чуни, IV, Руски Керестур

МОЯ МАМА

Мила моя мамо

красна ши як квеце,

нє дам це нїкому,

нїкому на швеце.

Добра ши и мила

з нами ши и блага,

твойо вельке шерцо

у шицким нам помага.

Надя Ґайдош, IV, Коцур

МАМА

Мамо моя красна

наймилша на швеце,

красна ши и мила

як пахняце квеце.

Твойо руки мегки,

попатрунок благи,

кед ме рано будзиш

з ошмихом на твари.

Даниєла Ґайдош, IV, Коцур

Ирина Микита, II, Кула

МОЙ ТАТО

Мой тато мнє

шицко на швеце,

вон за мнє

наймилше квеце.

Вше на мнє дума

и вше ме потрима,

нашмеяц ме зна,

кед сом жалосна.

Тато мойо щесце,

вєдно ше бавиме

и ми ше двойо

нїґда нє повадзиме.

Николина Маґоч, IV, Коцур

Аня Аритонович, I, Вербас

ОСОБА ЗА ПРИКЛАД

Нє кажда особа може буц приклад, алє лєм я можем знац хто прави приклад за мнє. Мнє приклад моя мац. Векшина бизме ше зложели же мац найлєпши и найвекши приклад. Вона нас одмалючка учи цо треба робиц же бизме були успишни док одрошнєме. Велї ствари сом научел од нєй, од математики по варенє. Вше сом чекал присц зоз оводи и вариц зоз ню полудзенок. Найчастейше то була юшка. Швидко сом научел як ше приготовює. Коло ученя ми найвецей помагала. Вше ми помагала коло математики, та вецка часто була и петичка. Часто зме ше дружели вєдно. Научел сом од нєй як ше ришує осмосмерка и як ше бави домини. Научела ме як ше културно облєка и як треба мерковац на шветочни шмати. Кед сом ше бал од дачого, помагала ми зочиц ше зоз страхом. Приповедки сом сам здумовал, алє ми вона найвецей давала идеї. Помивац и чухац ламинат ме вона тиж научела. Научела ме и крашнє ше справовац и кеди ше ма повесц „дзекуєм”. Велї ствари сом научел од своєй мацери и жадам тото знанє єдного дня пренєсц и на свойо дзеци.

Алексей Роман, VIII, Руски Керестур

Андрей Горняк, III, Коцур Заря Ковач, Руски Керестур

ДОК ВИРОШНЄМ БУДЗЕМ…

Док вирошнєм, будзем програмер. Будзем правиц бависка на компютеру. Направим вельо апликациї хтори годзен хасновац цали швет. Єдна з апликацийох будзе же би людзе могли зоз бешедованьом управяц зоз хижу, так же ше муша повязац зоз кажду ствару хтору буду хасновац. То будзе функционовац так: „Ґаражо, отвор ше!”, „Дзвери, отворце ше!” И вони то поробя. Тиж так бим направел ище вельо модерни апликациї. Одмалючка любим телефони и компютери, та бим прето любел з нїма робиц.

Дарко Еделински, IV, Руски Керестур

Кристиян Банич, IV, Руски Керестур

БАБА МИ ПРИПОВЕДАЛА

Раз ми баба приповедала же як то було кед вона ходзела до школи. Ходзела до школского будинку Замок, бо нова школа нє була ище направена. Раховац ше учели на рачуналькох, а хто нє мал, раховал зоз древками. Пооблєкани були шицки єднак до униформох. Хлапци найчастейше бавели фодбал, а дзивчата вибиванки. Теди нє було анї компютери, телефони, телевизори… Бабово родичи перши на улїчки купели радио, та цале сушедство до нїх ходзело слухац висти. Ридко хто мал и авто. Вшадзи ше ходзело пешо и на бициґли. За Крачун по шпиваню нє було таки вельки дарунки як нєшка. Доставало ше яблука и орехи, а у найблїзшей родзини помаранче и цукрик.

Тони Чизмар, III, Руски Керестур