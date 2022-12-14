Школяре авторе – новембер

Марта Маркович, III, Вербас

ЄШЕНЬ

До мойого краю сцигла богата єшень. Єшень нам приноши вельо красни дари. Слунко вше слабше греє, прето же вистало. З древох опадує рижнофарбове лїсце. Мой брат Тадей и я часто збераме лїсце, та з нього правиме громади до хторих скакаме. Баби помагаме зберац орехи. Часто осетиц пах печеней паприґи. Любим мами помагац коло жимнїци. До дунцох кладземе огурки, паприґу и карфиол. Днї вше кратши, а ноци длугши. Вше менєй дзеци ше бавя на моєй улїци. Мой тато скоро кажди дзень идзе ламац кукурицу. Єшеньски плоди то: яблука, грушки, бишалми, грозно, орехи… Школяре ходза до школи. Любим єшень, прето же приноши вельо плоди хтори любим єсц.

Яна Тимко, III, Коцур

Емануел Жилник, I, Коцур

ЄШЕНЬ

До нашого краю сцигла найкрасша рочна часц – єшень. Вєшенї лїсца богатих древох поставаю рижнофарбово, а вец опадую. Температура постава вельо нїзша, цо значи же жимно. Днї вше кратши, а ноци длугши и длугши. Дозреваю яблука, бишалми, грозно, а од желєняви паприґи, огурки и карфиол. Людзе на полю ламу жовту кукурицу. Шицки починаю топиц же би им було цеплєйше у хижи. Велї людзе рихтаю жимнїцу. Кладу до дунцох огурки, паприґу и цвиклу, печу смачну паприґу. Людзе печу и смачни ґестинї. По улїцох преходза вельо комбайни и трактори. Вше частейше облєкаме якни. Дзеци ше вше менєй бавя на улїци. Я любим єшень прето же шицко красне и дозрева мой любени плод – огурка.

Андрей Горняк, III, Коцур

Алексей Уйфалуши, I, Коцур

КРАСНА ЄШЕНЬ

Єшень у моїм валалє почала двацец другого септембра. Лїсца почали опадовац. Шицко ше пременєло. Пременєла ше и хвиля. Ластовки одлєтли до цеплих крайох. Любим кед зоз грабелками зберам лїсце на громаду, та кед єст вельо, вец скочим до тей громади. Помагам сушеди же би швидше позберала лїсца. Любим ше бавиц зоз пайташами и пайташками. Окреме у природи. На моєй улїци єст кажди дзень вельо дзеци. Вєшенї єст вшелїяки фарби лїсцох: кафово, червени, жовти, а даєдни останю желєни. Єст и помаранчецово. Тоти фарби лїсцох барз красни. Рано кед идзем до школи на бициґли замаржнєм, а кед идзем дому, та горуцо. Вєшенї скоро стално пада диждж. Вєшенї мож удиховац швижи воздух. Витри можу оддуц лїсца вшелїяких фарбох. Любим єшень, бо ше хвиля меня. Школа почина, дижджи падаю скоро кажди дзень. Мож скакац до лїсца. Жимно вонка, алє голєм мож зберац ґестинї. На моєй улїци ше вєшенї стално дацо прави.

Ана Мария Сопка, V, Руски Керестур

Антония Рац, III, Бачинци

ЄШЕНЬСКИ ФАРБИ И ЗВУКИ У ПРИРОДИ

Пришла єшень. Лїсца на древох достали жовту, кафову, або златну фарбу. Єдно по єдно лїсце опадує зоз древа, док на нїм нє останю цалком голи конари. На белавим нєбе ше часто зявюю чарни и шиви хмари зоз котрих пада жимни диждж. Витор дує и гучи медзи конарами древох. Жовта фарба кукурици знак селяном же би виламали чутки кукурици и одложели их до своїх чардакох. Птици селїдбенїци лєца до цеплєйших крайох. Я барз любим єшень, а и мой оцец народзени кед почина єшень.

Даниел Фейди, III, Руски Керестур

Мартин Пашо, IV, Руски Керестур

ЄШЕНЬСКИ ДВОР

У нашей загради рошню бишалми. Вєшенї ше наша заграда жовцеє од узретих бишалмох. Желєне лїсце на древох достава жовто-червено фарбу. Тато, моя шестра и я обераме пахняци бишалми. З велького ореха опадую плоди и ми их збераме до меха. Єден мали тащок чвиринка на нашим древе. Прилєцел и шкорванчок и зашпивал. Мамова лилова лаванда пахнє у дворе. У трави шпива цверчок и гутори нам же приходзи вечар. Пре шицко тото, барз любим єшень.

Адела Мецек, III, Руски Керестур

Маша Ковачевич, II, Руски Керестур

НЄДЗЕЛЯ У МОЇМ ДОМЕ

Рано кед станєм очухам зуби, пооблєкам ше и фриштикуєм. Вец патрим телевизор. Кед ше напатрим, робим домашнї. Любим побавиц и бависка на компютеру. Полуднюєме на поладнє. Помагам мами порихтац стол. После полудзенку ше идземе прешейтац на базен. Дакеди пополадню приду и госци до нас. Нєдавно була Адриана з маму и татом у нас. Бавели зме ше з леґо коцками и ролерали. Нєдзелю наволїм бо мам найвецей часу бавиц ше з моїм пшичком Луну.

Алекса Шомодї, IV, Руски Керестур

Маша Пеячки, II, Суботица

МОЙ ДОМ

Мой дом по мнє найкрасши и найлєпши дом на швеце, бо є мой и бо сом ту одросла. Жиєм у Дюрдьове. Дюрдьов єден барз красни валал. Ма штири парки, Матку, огньогасцох… Моя хижа ше находзи у улїци Миколи Кочиша. У моєй улїци нєт вельо дзеци, алє ше шицки крашнє дружиме. Моя хижа скоровей фарби, маме вельки двор и заградку зоз квецом. Маме и поверх на хторим ше находза моя, братова хижа, купальня и пойд. Кед ше бавим зоз младшим братом, обично ше бавиме вонка. Кед вонка жимно, бавиме ше нука, лєбо на шнїгу кед пада. Шицки тройо родзени днї славиме дома, бо єст вельо простору. Мой валал и дом барз красни и барз их любим, бо у нїм жию мойо наймилши и найблїзши.

Мария Рамач, IV, Дюрдьов

Владимир Молнар, IV, Дюрдьов

Тияна Дюрдєвич, VII, Ґосподнїнци

МОЙ ДОМ

Жиєм на валалє. Моя хижа ше находзи нєдалєко од центра валала. У моїм доме жию мама, тато и мойо двоме браца. Маме три хижи, кухню, купальню, шпайз. Мой дом цепли и мили. Любим кед нам приду госци, та мой тато пече роштиль на дворе. Маме досц вельки двор, у хторим зоз братом бавим фодбал. Мой дом виполнєти з любову и радосцу.

Милана Йованов, IV, Дюрдьов

МОЙ ПЕС

Барз любим животинї, а окреме любим мойого пса. Вон ма три фарби: кафову, чарну и билу. Ма длугши ушка, белави очи, а ноги му билей фарби. Люби буц у своєй хижки, а найволї бегац по дворе. Кед бега по дворе, опаха кажди куцик. Провадзим го кадзи идзе и меркуєм най дацо нє напакосци. Найволїм ше бавиц зоз моїм псом. Теди сом щешлїви и радосни.

Теодор Гарвильчак, IV, Руски Керестур