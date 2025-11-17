Школяре авторе – октобер

Катарина Бесерминї, III, Коцур

ЯК СТАРИ ОРЕХ ВИТВОРЕЛ СВОЙО ЖАДАНЄ

Бул раз стари орех, бул хори на пажици. Його стебло було барз викривене. Корень му бул ослабени, а лїсца ше му сушели и опадовали. Конари ше му спущовали аж по жем.

Стари орех жадал мац желєни лїсца и високи конари, та и моцни корень. Єден чловек ше шейтал, та видзел стари орех. Подумал же будзе тот орех кажде рано залївац. Кажде рано принєсол кабел води и залял го. Кед наяр зашвицело слунко, орех розквитнул. Напущал лїсца и цали ожелєнєл, та до єшенї мал и плоди.

Так стари орех витворел свойо жаданє.

Матеа Береґ, II, Руски Керестур

Вера Торма, VI, Нови Сад Матей Буила, IV, Коцур

ЯК СОМ ПРЕПРОВАДЗЕЛ ЛЄТНЇ ОДПОЧИВОК

Я бул през лєтнї одпочивок дома, у Футоґу и на морю.

Кед почал лєтнї одпочивок, пошол сом до баби и дїда до Футоґу. Ходзел сом з братом, бабу и дїдом на базен и там сом плївал. Кажди дзень зме ходзели и на бавилїще бавиц ше. О даскельо днї зме одпутовали на морйо до Горватскей до городу Тисно. Купал сом ше у морю, чирял ше и бавел з лабдочку. На морю сом бул седем днї. Кед сом пришол дому, бул Кирбай. На Кирбаю сом ше вожел на авточкох.

Мнє тот лєтнї одпочивок бул барз фини и приємно сом ше одпочинул.

Емануел Жилник, IV, Коцур

Теодор Бучко, III, Нови Сад Сара Лукенда, III, Руски Керестур Страхиня Йованович, III, Дюрдьов

ЯК СТАРИ ОРЕХ ВИТВОРЕЛ СВОЙО ЖАДАНЄ

Старому ореху опадовали лїсца. Бул схилєни и мал попукани конари. Бул барз жалосни. Орех жадал най му вирошню нови лїсца. Сцел буц красни и желєни як и други древа.

Єдного дня, коло ореха ше бавели дзеци. Збачели же орех сухи и без лїсцох. Вжали черево и почали го залївац. О даскельо днї, орехово лїсца виросли нови и нє бул таки схилєни.

Бул барз щешлїви же ма нови лїсца.

Филип Папуґа, II, Руски Керестур

Христина Шовлянски, III, Коцур Серґей Макаї, I, Коцур

ВШЕ БУДЗЕМ ПАМЕТАЦ

Мойо перше змаганє зоз атлетики було у Зомборе. Було на атлетским терену.

Радовал сом ше же то була наисце правда. Рано зме рушели до Зомбора. Кед зме сцигли, мал сом годзину часу пририхтац ше. Завжал сом друге место у обегованю. на шейдзешат метери. Теди була барз велька буря. Кед зме сцигли, буря ше змирела. Пачело ше ми же там було вельо дзеци.

Нє забудзем го нїґда, бо сом бул прещешлїви. Любел би сом ходзиц поряднє на змаганя.

Андрей Надь, V, Руски Керестур

Милена Корпак, VI, Вербас Лидия Побран, II, Ґосподїнци Духна Паланчаи, VI, Суботица

ЦО СОМ РОБЕЛ ТОГО ЛЄТА

Кед забренка бренчок за початок лєтнього одпочивку, шицки дзеци ше розбежа и ту почина лєтня радосц.

Того лєта сом себе задал задаток же тот одпочивок препровадзим найлєпше потераз. Початок лєта сом препровадзел з оцом на полю, бул сом барз радосни, бо сом му помогнул и же нє мушел шицко сам робиц. Робота нє була лєгка, бо зме мушели цагац и зруцовац жито до силоса. Оцец сцел поопатрац як роби комбайн, та вишол зоз кабини и ту я мушел превжац кормань. То ме обрадовало, бо сом мал вельку одвичательносц на себе. Потим ме причекало путованє до городу Попраду, котри ше находзи на сиверу Словацкей. Тот вилєт сом барз длуго чекал, бо сом у нєй нїґда нє бул. Там було стретнуце рускей младежи и виучованє руского язика. Змесцели зме ше до интернату и пошли розпатрац город. Мушим повесц же є барз ушорени, и то ше нам шицким пачело. Ишли зме на рижни вилєти, як цо гори Татри и водопад, потим зме пошли до музею илузийох, дзе зме шицки вистали. З нами ишли и велї дзеци зоз велїх местох дзе ше хаснує руски язик. Зоз Центром тамбуровей култури сом путовал до сушедней жеми Румуниї, дзе зме каждодньово мали проби. Нашо пайташе зоз кампу нас одведли до „ласер таґу”. То тимске бависко, котре ше бави по екипох. Єст рижни препреченя и досц бавячох. На концу кампу зме мали концерт, дзе ше указало цо зме научели за седем днї граня на пробох.

Тото лєто виполнєте зоз краснима хвильками котри ми занавше останю у памяткох.

Владимир Молнар, VII, Дюрдьов

Нора Медєши, III, Руски Керестур Хана Пашо, III, Руски Керестур

МОЙ СОН

Єдней ноци сом шнїла о єдним вельким коритку, хторе глєдали мойо сушеди Лара и Стефани, моя шестра Сара и я. Так наша авантура зоз вельким коритком почала.

Мой сон почал на морю док зме ше зоз Лару и Стефани купали. Лара и я ше муряли. И Стефани сцела научиц, та ю Лара и я научели. Кед ше Стефани зачирела, видзела цошка нєзвичайне. Поволала мнє, Лару и Сару. Кед зме ше зачирели, и ми видзели цошка нєобичне. Понеже Лара и я могли исц глїбше и далєй, пошли зме опатриц и видзели зме вельке коритко. У тей хвильки нас поволали же мушиме исц дому. Сара гварела же наютре ознова придземе опатриц коритко. Ютредзень зме пришли, там коритко ище вше було, алє єдно дзивче го вжало. Стефани ше розплакала и пошли зме ґу родичом. Тото дзивче видзело же Стефани плаче, та нам дала коритко. Ми єй подзековали.

Сара гварела же єй тото морйо останє вше у паметаню.

Михаела Малацко, V, Руски Керестур

Давид Тимко, IV, Коцур Тадей Тимко, I, Коцур

ТОТО ЛЄТО БУДЗЕМ ДЛУГО ПАМЕТАЦ

Мой розпуст бул барз красни и нєзабутни.

Розпуст будзем паметац по одходу до Словацкей до Попраду. Рушели зме двацец трецого юлия. Перше зме ишли до Руского Керестура, там зме ше шицки зишли. Змесцели зме ше до автобуса и рушели. Досц длуго зме путовали. Кед зме сцигли до Попраду, вошли зме до готелу и змесцели ше по хижох. Мойо два товаришки, Ана и Мария, були зо мну у хижи. Кажде рано зме ставали на пол осмей же бизме пошорели хижи, бо нам ходзели препатрац. Вец зме ишли на фриштик. После фриштику зме пошли до форуму, купела сом малу торбу и лакотки. Мали зме и музични вечар, там зме танцовали. На гайзибану зме ишли на Татри, там барз крашнє, шицко желєне, видзели зме и водопад. Були зме и у церкви на служби.

Тот розпуст ми останє у красних памяткох и нїґда го нє забудзем.

Милана Йованов, VII, Дюрдьов