Школяре авторе – фебруар

Дамян Венчельовски, III, Руски Керестур

ЖИМСКИ ОДПОЧИВОК

Жимски одпочивок почал 24. децембра. Першого дня розпуста, ишол сом до Руского Керестура винчовац на Вилїю, а потим ушлїдзели и други интересантни дожица.

Такой потим, пришол и 31. децембер кед зме ишли дочекац Нови рок. На преслави Нового року було вельо товаришох, а єден з нїх бул и мой товариш Лука, та зме ше шицки вєдно бавели и слухали музику. На пол ноци, палєли зме огньомет и пили дзецински шампаняц. Рано кед сом ше зобудзел, през облак сом обачел же през ноц нападал шнїг и барз сом ше нєсподзивал. Такой сом ше облєкол и вишол ше вонка бавиц. Кажди дзень сом уживал у шнїгу, дараз зоз товаришами, а дараз и сам.

Розпуст прешол барз крашнє. Док пишем тот состав, мойо двоме Дїдове Шнїжнїкове цо сом их през розпуст направел ше на мнє припатраю, алє, нажаль, вецей нєт тельо часу за бависко як през розпуст. Лєдво чекам шлїдуюци жимски одпочивок!

Виктор Клашня, III, Коцур

Ана Маґоч, V, Суботица Ана Миладинович, I, Руски Керестур Мелания Малацко, I, Руски Керестур

ДОЖИЦА ЗОЗ ОДПОЧИВКУ

Барз сом чекал жимски одпочивок. Зоз одпочивку вам опишем єдно дожице.

Єдного рана сом ше пребудзел, закукнул през облак и видзел шнїг. Пошол сом пребудзиц шестри. Пошли зме ше вонка бавиц. Санкали зме ше, правели иґло, Дїда Шнїжнїка, оруцовали ше. Сцигол и Крачун. Правели зме вечеру. Познєйше нам сцигли госци и винчовали. Вєдно зме єдли и дружели ше.

Мнє тоти дожица були барз красни.

Матия Салонтай, IV, Коцур

ПЕРШИ ШНЇГ

Бул сом розчаровани. Прешло уж пол жими, а шнїгу нєт. Спрете лїсце и блата на шицки боки. Жима свою красоту чувала за познєйше.

Рано кед сом ставал вше сом попатрел през облак, наздавал сом ше шнїгу. Дзень за дньом, шнїгу нє було. Допило ми закуковац и наздавац ше. Єдно рано, дакус сом длужел спал, а мац ме почала будзиц, бо нє могла дочекац же би ми гварела радосну вистку. Радосно скричала „Опать през облак.” Мойому щесцу нє було конца. Швидко сом ше облєкол и вибегнул на двор. Цали двор бул били як млодов шлаєр. На древох було ини и шнїгу. Шицко випатрало барз крашнє. На драже ше дражки змарзли, та людзе ходзели осторожно. Чул сом радосни дзецински гласи зоз сушедового двора. Одбегнул сом ґу нїм, та зме ше почали оруцовац. Напревели зме и Дїда Шнїжнїка. Носи и руки нам були червени од жими, алє нам то нє завадзало. Шмиху и радосци нє було конца. Велї роки за Крачун и Нови рок нє було шнїгу. Того року го було барз вельо, та нам швета були ище красши.

Без огляду хто кельо ма роки, и старши и младши ше радовали тому шнїгу, цо лєм значи же щесце нє завиши од рокох.

Марко Станкович, VII, Дюрдьов

Алиса Салонтай, II, Коцур Миона Полич, III, Кула

ДОЖИЦЕ ЗОЗ ЖИМСКОГО РОЗПУСТУ

Жимски розпуст почал зоз радосцу. Кнїжки и торбу сом положела набок. О даскельо днї почала буц барз жимно. Штварти дзень нападало шнїгу, та тато мнє и шестру санкал.

Нови рок сом преславела на Златибору, зоз мою фамелию. Пришли нас нащивиц братняци зоз маму и татом. На Златибору сом ше научела скияц. Було нам барз фино. На Крачун ми тиж так було крашнє, зашпивали зме вельо пакецики. Мали зме вельо госцох.

На жимским розпусту ми було барз крашнє, алє чкода же тирвал кратко.

Хана Пашо, III, Руски Керестур

Катарина Варґа, III, Вербас Синиша Копчански, IV, Коцур Давид Тимко, IV, Коцур

ЖИМСКИ РАДОСЦИ

Єдного рана кед сом станул, опатрел сом през облак и видзел же улїчки цали били. Вноци нападало тельо шнїгу же лєдво було видно дражки. Древа були прекрити зоз шнїгом, а верхи хижох випатрали як кед би мали били шапки.

Такой сом облєкол якну и рукавици и пошол вонка зоз пайташами. Шнїг бул глїбоки скоро по колєна, та зме ше лєдво шейтали и то нам було барз шмишне. Найвецей зме ше радовали санканю. Санакли зме ше на малим брещку, шмеяли ше и змагали хто швидши. После того зме ше оруцовали и правели велького Шнїжнїка. Кед сом ше врацел дому, бул сом барз мокри и вистати. Того дня сом похопел же жима найлєпша кед ма вельо шнїгу. Док сом пил цеплу чаю и патрел филм, наздавал сом ше же ютре напада ище вецей шнїгу же бизме ше могли санкац, оруцовац и правиц нови красни памятки хтори длуго будзем паметац.

Знал сом же ше шнїг єдного дня розпущи, алє памятки на тот дзень полни зоз шмихом и бависками, вично останю у паметаню, як єден од найлєпших жимских дньох.

Марко Бастая, VII, Дюрдьов

Єлена Тимко, II, Коцур Нора Медєши, III, Руски Керестур

ЄДНОГО ЖИМСКОГО ДНЯ

Бул то єден красни жимски дзень. Птички чвиринкали, а благи витрик пирхал коло високих древох.

Так раз Мижо и його пес Дона ишли зоз школи. Було шнїгу аж по колєна. Збачели єден вельки и високи брег. Пред тим як ше випендрал, патрел на тот брег, алє нїч го нє застановело и нєроздумуюци ше випендрал на ньго. Кед ше Мижо випендрал, такой нашмеяни шеднул на торбу, нєроздумуюци же му там прибор за школу, алє його пес Дона зрозумел же цошка нє у шоре, алє ше му нє удало застановиц го. Кед ше Мижо спущел, шицки кнїжки му вилєцели зоз торби. Кед Мижо станул з торби, збачел же є цошка празнєйша як цо була. Врацели ше на брег, позберали кнїжки и пошли дому. Дома Мижо такой положел кнїжки най ше суша, а пес Дона знала же ше то нє добре закончи.

То було Мижови добре паметанє, бо бул и вадзени дома. Од теди ше Мижови вецей нє ишло спущовац после школи. Знал же вше перше треба роздумац, а вец поробиц.

Заря Ковач, V, Руски Керестур

Михайло Цветкович, IV, Ґосподїнци Сташа Фейди, IV, Нови Сад

МОЙ ЖИМСКИ ОДПОЧИВОК

Кед почал одпочивок, о даскельо днї зме ишли по шпиваню. Достала сом барз вельо пакецики. Вец пришол и Нови рок, та зме го славели Того дня сом була зоз бабу и дїдом, у кумовох и на концу зоз дружтвом.

Першого януара, кед сом ше зобудзела, на столє ме чекал пакецик у котрим була лабда за кошарку. Тей жими спадло вельо шнїгу, зоз сушеду сом направела Дїда Шнїжнїка, а зоз татом сом ше оруцовала. Сушеда Ивона и я пробовали у шнїгу правиц ангелох. Шнїг сом и покоштовала, барз є жимни, як сладоляд. Дїда Шнїжнїка сом направела и зоз дїдом у його дворе. Зоз татом сом у нашим дворе направела вельки брег на котрим сом ше спущовала.

Хелена Барна, II, Руски Керестур

Школяре III3, Дюрдьов Калина Тимко, I, Дюрдьов Ленка Станкович, II, Дюрдьов

БАВИСКО НА ШНЇГУ

Єдного дня, мац и оцец нам гварели же ше вечаром пойдземе санкац. Пооблєкали зме ше и вишли вонка.

Брацик и шестричка шедзели на єдних, а я на других санкох. Рушели зме ґу пияцу. Мац цагала брата и шестру, а мнє оцец. Стретли зме велїх родичох и дзеци. Преходзели коло нас и трактори котри цагали санки. Кед зме сцигли по пияц, там ме чекал пайташ Милан. Бул сом щешлїви, бо сом нє знал же будзе там. Мойо родичи зоз братом и шестру ше пошли санкац далєй, а я остал бавиц ше зоз Миланом. Спущовали зме ше до ярку. Вон на санкох, а я на меху наполнєтим зоз сламу. Шмеяли зме ше барз. Раз ше Милан спущовал до ярку, раз я. Кед пришли мойо родичи, рушели зме дому. През драгу сом заш шедзел на санкох.

Було ми барз жимно, алє сом бул щешлїви же сом ше бавел зоз пайташом.

Марко Танович, III, Руски Керестур

Школяре IIа, Руски Керестур Школяре з предлуженого пребуваня, Руски Керестур

ЖИМСКИ РОЗПУСТ

Жимски розпуст почал 24. децембра, а закончел ше 12. януара. То кратки одпочивок медзи двома полрочями.

На жимским одпочивку сом ходзела шпивац и достала сом дзешец пакецики. У пакецикох сом достала вельо сладкого и сланого, аж и бависко.

Тот розпуст бул кратки, алє фини.

Лара Салак, III, Дюрдьов