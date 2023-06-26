Школяре авторе – юний-юлий

Уна Аритонович, V, Вербас

ПРИПОВЕДАЛИ МИ СТАРШИ

Приповедали ми старши як людзе дакеди жили на салашу. Дакеди людзе жили у набиваних хижох зоз глїни. Нє мали анї телевизори, анї радия, кармели статок, з помоцу хторого обрабяли жем. Конї цагали прикочи, плуги и шицку покарму. Жени нє мали райбачки, та райбали шицко на рукох. Дзеци ше бавели стално вонка и водзели статок на пажицу на пашу. Жито кошели зоз косу, а кукурицу ламали з руку. Теди дзеци ходзели барз далєко до школи, зоз собу ношели таблїчку и крейду, a за ужину цепли лепинї. Наставнїком мушели плациц же би их учели. Дахто вайца, дахто муки, а дахто млєка. Кед дахто нє слухал, наставнїк з длугоким прутом бил. Кед ше закончели годзини, дзеци по далєкей драги мушели исц дому. Видзи ше ми же тедишнї час бул барз чежки.

Павле Тимко, V, Коцур

Катарина Дудаш, IV, Руски Керестур Лана Вучинович, IV, Нови Сад Лаура Фейса, IV, Нови Сад

Я КВЕЦЕ

Пришла яр. Дзивче викопало шор и зашало ме до заградки. Слунко ме ограло, а капки роси окупали. О даскельо днї сом виключкала. Вихпала сом ше зоз чарней жеми ґу шветлосци. Пошвидко ми виросло перше лїсцoчко. Кажди дзень сом росла вше висше и висше од жеми. Виросла сом красна, пахняца, била лелия. Коло мнє виросли ище даскельо били лелиї. Бешедовали зме и танцовали на витру. Одразу слунко зашло за хмари, почал дуц моцни витор и рошиц диждж. Вєдно з пайташками зме ше купали на ярнїм дижджу. Каждого рана ме зобудзи сушедов розшпивани когут и кажди дзень слухам ярню шпиванку птичкох. Вредни пчолки збераю мой полен, а бумбар ми допива. Веселе дзивче вше коло мнє и нєпреривно ше стара о мнє. Кед би людзе знали як то крашне буц квет, шицки би були квети. Кажди дзень сце у красней и розшпиваней природи.

Емилия Мученски, V, Коцур

НАШМЕЯЛ СОМ ШЕ

Єдного красного лєта були товарише бавиц ше у мнє. Перше зме були у моєй баби. Там зме гласкали пса, мачки и оганяли кури и качки по дворе. Потим зме ше пендрали по чардаку. Єден пайташ предложел най направиме хижку у чардаку. Пристали зме. Кед зме вошли до чардакa, видзели зме куру, пса и мачку як шпя. Ми ше нашмеяли, швидко сом пошол по телефон же бим их висликовал. Потим зме намесцали базен и мой пайташ Влада сцел най направиме деску за скаканє до базену. Кед ше базен наполнєл, була барз жимна вода. Станул сом на деску, пес почал брехац, та сом ше барз злєкнул и упаднул до базену зоз жимну воду. Шицки товарише ше шмеяли, аж ше и моя баба нашмеяла, алє кед видзела же вода жимна, такой ме одведла дому. И мойо товарише пришли зо мну. Кед сом ше преблєкол, пришли ше и сушедово бавиц. Опитал сом ше им як ше будземе бавиц и шицки гласали за фодбал. Кед зме ше подзелєли, бавели зме три на три. Випущел сом лабду до половки терену, ту бул мой товариш Влада, вон предриблал ґолмана, алє кед копнул до лабди, нє потрафел празни ґол. Вец зме одлучели правиц хижку на древе. Влада ше випендрал на сухи конар, дакус вишел на нїм, алє кед конар пукнул, вон спаднул, и шицки зме ше шмеяли голєм петнац минути. То ми було найшмишнєйше дожице. Барз ше любим бавиц зоз товаришами.

Марко Станкович, IV, Дюрдьов

Лана Ристич, IV, Беркасово Милана Йованов, IV, Дюрдьов Николина Маґоч, IV, Коцур

МОЯ ШЕСТРА

Моя шестра ше вола Теодора. Вона ма желєни очи и кафово власи. Теодора висока и добра. Ходзи до осмей класи. Люби ше крашнє поприберац. Крашнє ше бави зоз своїм братом. Люби вежбац, отримує свойо здравє. Барз крашнє рисує. Любим свою шестру прето же є барз добра и мила.

Стефан Ґайдош, II, Коцур

ЖИВОТИНЯ ХТОРУ ЛЮБИМ

Я мам заяца. Давам му єсц жита, кукурици и слунечнїку. Били є и швидки. Жиє у клїтки. Любим го, бо є красни.

Синиша Копчански, I, Koцур

Лина Папуґа, II, Руски Керестур Стефан Михальовски, IV, Дюрдьов Алексей Уйфалуши, I, Коцур

У ХВИЛЬКОХ ОСАМЕНОСЦОХ

Шицки маме фамелию и товаришох хтори нам виполнюю днї зоз радосцу, щесцом и приповедку. Медзитим, постоя днї кед ше сцеме осамиц и заплївац по своїх думкох. У тих хвилькох, я ше найволїм заврец до хижи, загашиц шветло и лєгнуц на кавч. Теди останєме сами: цмота, цихосц и я. Шицко тото уплївує же бим ше препущел своїм думком. Перше ми виплїваю даяки прешли подїї. Здогаднєм ше даяких погришних поступкох, жадам ше врациц до часу и виправиц гришки. Часто роздумуєм же кед бим мал годзинку хтора враца час, врацел бим ше и даєдни поступки у даєдних ситуацийох бим пременєл. Медзитим, понеже то нєможлїве, помали преставам о тим роздумовац. Теди ше зявя терашнї бриґи: о школи, о моїх родичох, о товаришох и же цо нам принєшу будуци часи хтори приходза. Помали ше уписуєм до штреднєй школи у хторей ше будзем бориц сам. У тих хвилькох кед сом сам превипитуєм себе же чи сом ше уписал до добрей школи, чи будзем добри школяр и чи найдзем нових товаришох. Одразу ше зявюю велї питаня на хтори нє мам анї єден одвит. Медзитим, мойо хвильки осаменосци нє виполнєти лєм зоз бриґами. Часто ми виплїваю подїї зоз мойого дзецинства. Здогаднєм ше и на шмишни подїї зоз мою фамелию и товаришами. Велї подїї на хтори сом забул ше ми зявя праве у тих хвилькох и дакеди ше почнєм сам шмеяц. Праве тоти хвильки ми помагаю розтерховац ше од каждодньових обовязкох и бриґох. Шицки тоти хвильки ми помагаю и даваю ми моц. Тоти хвильки осаменосци ми оможлївюю баржей спознац себе, свойо жаданя и указую ми драгу за мойо будуци крочаї.

Дамян Радванї, VIII, Коцур

ПОБАНОВАЛ СОМ ПРЕ СВОЙ ПОСТУПОК

Єдного пондзелку нам учителька задала домашнї задаток зоз математики. Мали зме го поробиц за ютредзень. Я ше цали дзень бавел зоз товаришами на драже. Призабул сом на домашнї задаток, та остал нєпоробени. Шлїдуюци дзень, учителька преверйовала теки и я ше теди здогаднул же моя домашня нєпоробена. Гварел сом учительки же сом забул теку дома. Побановал сом пре свой поступок, прето же учителька знала же спреведам.

Ален Бики, IV, Руски Керестур

ЖИВОТИНЯ ХТОРУ ЛЮБИМ

Я любим єленя, прето же ма роги и прето же є барз швидки. Барз є моцни и вон ше зна бранїц зоз рогами. Єлень краль лєса и прето го любим.

Матия Салонтай, I, Koцур

Адрияна Штранґар, IV, Руски Керестур Анастасия Васович, II, Савине Село Стефан Арва, IV, Руски Керестур

ШКОЛА У БУДУЧНОСЦИ

Школа у будучносци би мала лавки зоз компютерами и карсцелї на колєска. Були би вельки учальнї, мали би робота хтори преверює чи дзеци добри. У будучносци би у школи бул и лифт за єдальню, вельки табли и вельо маркери. Тиж так, були би у школи и ормани заквачени на муре. Вельо рисунки би було, як и слики.

Леонтина Еделински, IV, Руски Керестур