Школяре авторе – януар

София Чуни, IV, Руски Керестур

ЖИМСКИ ПЕЙЗАШ

Рано, кед сом станул, през облак сом збачел жиму. Облєкол сом ше и пошол сом ше прешейтац. Кед сом рушел, збачел сом же пада шнїг. Жимни витор шпивал свою прекрасну шпиванку. Пахульки ше швицeли як перли. Вода на озерох ше змарзла. Лїсце на древох опадало и древа голи. Птици селїдбенїци ше одселєли до цеплих крайох, а даєдни остали прежимовац жиму. Древа цалком били. Молга барз густа и жимна. Древа и трава шпя. Шнїг на нїх нападал, а и поля прекрити зоз билим шнїгом. Мнє ше барз пачи жима, бо вона зна буц барз красна.

Павле Тимко, V, Коцур

Синиша Копчански, I, Коцур

ЖИМА МАЛЮЄ НА БИЛО

Прешла допита єшень. На мой облак жима намальовала свойо дїло и офарбела на било. На закрицох виша цомплї хтори нам гуторя же ноц була жимна и же свойо оштри зуби указала. Птици цо ту дакеди жили зохабели лєм гнїзда полни зоз шнїгом. Конари змарзнути. Калдерми шлїзкаци и чуц дзецински гласи, як ше санкаю и шлїзкаю по нєй. На шнїгу видно коляї од превозкох и шлїди од людских чижмох. Пахульки ше окруцаю на витру як балерини. Витор свою шпиванку кажди дзень шпива. Жима людзом облюбена, прето же нє муша исц на польо, лєм дакус попораїц обисце за швета. Чекам ше тей жими вельо бавиц и зохабиц вельо шлїди у шнїгу од бавеня.

Юлияна Бесерминї, V, Коцур

Марко Бастая, IV, Дюрдьов

РАДУЄМ ШЕ ШНЇГУ

За мнє найвекша жимска радосц то шнїг. Жима почина 22. децембра, а закончує ше 21. марца. Попри шнїгу, радуєм ше и квиценю ядловца. Ми, дзеци, ше барз любиме бавиц на шнїгу. Мож ше оруцовац, санкац, корчоляц, правиц Дїда Шнїжка и ище велї други активносци на шнїгу. Старши ше нє барз радую шнїгу, бо ше вони нє бавя як дзеци. Вони маю досц обовязки коло хижи. Муша одмесц дражки од шнїгу, позаметац двор, натопиц… Ядловец звичайно квициме до двох фарбох. Маме два поверхи, та на каждим маме ядловец. На долнїм желєни, а на горнїм поверху били ядловец. Били ядловец зме оквицели зоз целовима и шивима прикрасками, и зоз билима лампочками. Барз любим жиму праве пре квиценє ядловца и бо пада шнїг, а менєй ю любим кед барз жимно.

Мария Рамач, IV, Дюрдьов

Матей Буила, I, Коцур

ЖИМСКИ РАДОСЦИ

Жимски радосци єст вельо, а тим радосцом ше найбаржей радую дзеци. Дзецом жима барз мила, бо можу правиц иґло, можу ше оруцовац зоз грудами шнїгу и ище вельо активносци єст за дзеци. Родичи и одроснути ше нє барз радую, бо муша одметац шнїг и помали гонїц. Трицец першого децембра дочекуєме Нови рок, теди штреляю огньомет и петарди. Тиж так сом и квицел ядловец. Вельки ядловец сом знял з пойда и почал квициц, перше лампочки, а вец далєй. Кед придзе Крачун, брат и я ше рихтаме колядовац, идземе до найблїзших, а граєме и на тамбурох. Пришол и януар, брат ме зобудзел и гварел ми же вонка пада шнїг. Перше сом му нє верел, та сом ознова заспал. Потим седемнастого януара Дзень Руснацох, теди ше у Матки бешедує о тим як Руснаци пришли до Дюрдьова и других местох. За мнє жима барз красна, бо можеме робиц вшелїяки ствари и означовац швета.

Владимир Молнар, IV, Дюрдьов

Ирина Бики, II, Нови Сад

КЕД БИМ МАЛ ЧАРИВНУ ПАЛЇЧКУ

Любел бим мац чаривну палїчку. Сцел бим створиц вельо животинї и сцел бим буц фармер. На фарми бим мал вельо файти животиньох. Зоз чаривну палїчку бим швидко обробел поля. Створел бим вельо машини за трактор. Могол бим мац и вельки хлїв за животинї. Мали би вельо шена и кукурици. Мал бим вельку хижу. Зоз чаривну палїчку бим могол створиц себе и другим шицко цо нам потребне.

Лука Бандич, III, Руски Керестур

ЖИМА

Любим жиму прето же теди славим родзени дзень, а найволїм жимски розпуст, прето же ше любим корчоляц на долїни и оруцовац ше зоз шнїгом. Вжиме маме и швета, Крачун, кед ходзиме по шпиваню, як и Святого Миколая.

Николина Ковач, IV, Руски Керестур

ЧИТАЛ СОМ О МАСЛЕЙОВИ

Шицки людзе гваря же нє постої найщешлївша особа на швеце, алє постої єдно мале шветло у вичней цмоти. Раз давно постоял єден нєзвичайни дїдо котри у чежким живоце и худобстве остал щешлїви. Кажде би гварел же таке дацо постої лєм у сказки, алє дїдо Маслей нам потвердзел иншак. Мал лєм єдну кошулю, коня и коч. Чловек би гварел же то причина його щесца, алє вон мал цошка вреднєйше. Людзе ше часто гнїваю и мержа, а дїдо Маслей ше вше шмеял и оставал змирени. Дармо би ше гнївал, так би нє засладзел душу. Кед му дахто дацо поробел, вон застанул и роздумал. Могол ше вимсциц, алє людзе би нє научели лекцию. Раз му дзеци знїщели динї, алє нє кричал на нїх. Дзеци лєм дзеци. Нє мали подлу намиру. Могол их набиц и покарац их, алє би ше коч од того нє оправел и динї би и далєй були знїщени. Вон нє направи нїяки колач зоз диньох, алє ше голєм швинї наєдза. При дїдови Маслейови важи лєм єдно правило – Будз смутни, алє голєм розвешель других. Кажде ше шветло може зацмиц и скапац, алє на концу концох, нїкому нє швици слунко як дїдови Маслейови. Можебуц бизме ше требалу упатриц на ньго.

Алексей Роман, VIII, Руски Керестур

У СНУ

Єдней ноци сом шнїла цошка барз страшне. У сну до нас пришла босорка. Мала главу без власох, а на рукох мала лєм штреднї пальци. О ногох най анї нє приповедам – нохци єй були барз длугоки и брудни. Босорка єдному дзивчецу дала бомбону. То нє була обична бомбона. Кед ше дзивче чесало, почало ше претваряц до кури – перше єй уста постали писки, потим єй виросли курово ноги, а на концу єй цело обросло зоз пирйом. Теди босорка попатрела на мнє, розняла уста и так ше почала страшнє шмеяц же сом ше аж зобудзела. Такой сом мацери обецала же нє будзем вецей патриц нїч страшне на телевизору, або на компютеру.

Милена Рамач, IV, Руски Керестур

Дамян Косич, VIII, Вербас Леа Ранкович, I, Нови Сад Михайло Бики, VI, Нови Сад

МОЙО ЖИВОТИНЇ

Мам вельо животинї. Мам пса, папаґаї, рибки, голуби и морски прашатка. Мам штири папаґаї. Єдному мено Пако и припитомени є. Мой пес Теди люби чувац татово папучи. Мам голубици хтори мали голубчата, алє уж виросли. Дакеди сом мал и заяца, алє сом го дал дїдови зоз Кули. Мал я и мачки, алє ми посцекали кед сом купел пса. Мам и вельо рибки. Тераз сом видзел же два било-чарни и чарна оганяю червену рибку. Барз любим шицки животинї. Кед придзем дому пес ше ми окреме радує, та скочи на мнє. Лапим го за ноги и вєдно танцуєме.

Оскар Грубеня, III, Руски Керестур

КЕД БИМ БУЛА ЛАСТОВКА

Кед бим була птица, була бим ластовка. Сцела бим буц ластовка прето же ластовка анї нє мала, анї є нє велька. Лєцела бим по цалим швеце. Жила бим у даяким малим валалє таким як цо Керестур. Прецо бим жила на валалє, а нє у даяким вельким варошу? У варошу бим нє бивала, бо там барз велька гужва, авта скоро вшадзи. Та цо, ище треба най ме авто зґажи? Воздух у варошу нє таки чисти як на валалє. Єст у варошу и добри ствари, алє заш лєм бим сцела мир. Лєцела бим од хижи до хижи, од дутяну по дутян. Жила бим шлєбодно и селєла бим ше зоз жимних до цеплих крайох, од древа по древо. Зберала бим єдзенє най даскельо днї нє мушим виходзиц зоз гнїзда. Пре шицко тото бим любела буц ластовка. Же бим жила ище веселше як тераз и же бим була шлєбодна птица.

Валентина (В.) Гарди, VI, Руски Керестур