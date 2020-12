Школяре на керестурским пияцу буду предавац прикраски

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє школярох висших класох ОШ Петро Кузмяк зоз професорку Терезку Катона, нєшка на керестурским пояцу од 8,30-10,30 годзин, отримаю часц свойого Крачунского гуманитарного вашару.

Школяре порихтали рижни крачунски и новорочни прикраски, медовнїки, швичнїки и друге, а приход зоз вашару будзе похасновани за гуманитарни цилї.

То будзе друга часц традицийного Крачунского гуманитарного вашару хтори Школа орґанизовала у своїм голу. На тот завод, пре епидемиолоґийну ситуацию, у школским дворе вашар прешлей стреди отримали школяре нїзших класох хтори и поряднє ходза на наставу до школи.

Док старши школяре хтори прешли на онлайн наставу прикраски робели на тот способ дома, а принєшу их предавац на керестурски пияц, и поволую валалчанох же би их нащивели на їх штанду.

