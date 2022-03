Школяре озбильно похопели пробни испит

ДЮРДЬОВ – Пробни закончуюци испит робели 49 школярох осмей класи зоз Основней школи „Йован Йованович Змай“, од того двоме робели по ИОП-у. Пияток, 25. марца школяре поробели тест зоз математики, а всоботу, 26. марца, ришовали тест зоз сербского язика, а потим и комбиновани тест.

На пробних испитох школяре були подзелєни до трох ґрупох зоз по єдним наставнїком. Школяре котри робели присподобени пробни закончуюци ИОП-у були подзелєни до двох учальньох. Були випочитовани шицки предписаня котри сцигли зоз Министерства за образованє, науку, културу и спорт. Задатки були преважно на заокружованє и дописованє.

Як уж познате, резултати нє буду обявени явно, а по словох малих матурантох, найбаржей ше знашли на комбинованим тесту.

