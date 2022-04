Школяре отримали Ярньо-вельконоцни вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, вчера отримани успишни Ярньо-вельконоцни вашар, на хторим школяре предавали колачи и прикраски.

Вашар орґанизовани на предкладанє школярского парламенту, а назберани пенєж будзе похасновани за ушорйованє школи.

Колачи вибрани як тема вашара пре вельконоцни швета, а школяре их правели найвецей дома, дзепоєдни у школи и у интернату.

Вашар отримани у школским дворе, уход бул шлєбодни и було вельо нащивительох, та шицко розпредане.

