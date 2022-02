Школяре першей и другей класи посадзели по єдно древко

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох еколоґийного проєкту „Посадз древо” Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, котри ше реализує уж треци рок за шором, школяре двох оддзелєньох першей класи Основней школи „Петро Кузмяк”, штварток 24. фебруара, вєдно зоз своїма учительками посадзели по єден младнїк жимжелєного древка.

Младнїки посадзели шицки дзеци вєдно, кажди школяр участвовал у загартаню, а пред самим садзеньом и под час мини роботней акциї, наставнїца биолоґиї Єлена Шомодї дзецом отримала кратке викладанє о еколоґиї, значносци садзеня древкох и о очуваню животного штредку.

Роботней акциї у керестурскей школи присуствовали и помоцнїца директорки Лїляна Фина, як и педаґоґ Марина Дудаш.

Проєкт „Посадз древо” ше находзи уж у трецим циклусу котри наволани „Штири рочни часци”, а спомнути треци циклус почал ище у септембру прешлого року зоз пригодну програму у Ботанїчней загради „Євремовац”. У рамикох тей сезони проєкту, заключно зоз априлом мешацом того року, плановане же на териториї цалей держави вкупно буду посадзени коло 200.000 младнїки древкох.

