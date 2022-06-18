Школяре тестирани зоз сербского як нємацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк”, школяре 4. класи основней школи вчера робели тест зоз сербского як нємацеринского язика хтори орґанизує Мисия ОЕБС у Сербиї и Завод за унапредзованє образованя и воспитаня. Школяре тест робели анонимно, а по законченю такой достали резултати.

Тестиранє тирва од 9. по 20. юний, а робел го 21 школяр 4. класи, док школяре 8. класох основней и 4. класи Ґимназиї хтори наставу провадза на руским язику, подобне тестиранє мали у цеку другого полрочя.

Окончене є онлайн, з тим же школяре 4. класи основней школи тести робели у школи, а старши возрости го мали можлївосц поробиц и з дому.

Тестиранє зоз сербского як нємацеринского язика, представя проєкт хтори почал пред шейсцома роками, а окончує ше прето же би ше провадзело нови програми настави и ученя, хтори вєдно запровадзую Мисия ОЕБС у Сербиї и Завод за унапредзованє образованя и воспитаня.

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