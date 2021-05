Школяре учели о елементарних нєпогодох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох вецейрочного проєкта Каритаса Сербиї под назву Зменшованє ризику од елементарних нєпогодох, 20. мая отримани роботнї за школярох од 1. по 4. класу у Основней школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре.

Отримани вкупно пейц роботнї за школярох од 1-7 класу. Школяре мали нагоду научиц цо то животни штредок, як го зачувац, хтори то природни нєщесца/елементарни нєпогоди и на яки способ ше справовац и цо робиц кед ше природне нєщесце случи.

Шицким школяром тема була интересантна и активно участвовали у роботньох, дзелєли свойо искуства и роздумованя.

Тиж так, школяре буду участвовац на литературно-подобовим конкурсу дзе найлєпши роботи буду наградзени. Конкурс будзе тирвац по конєц идуцого тижня, кеди будзе орґанизоване и додзельованє наградох.

