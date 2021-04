ВОЙВОДИНА – Пре Вельку ноц, котра ше по григориянским календаре преслави на нєдзелю 4. априла, школяре у Войводини нєшка и на пондзелок нє буду мац наставу у своїх школох.

Концом априла, односно на Вельки пияток по юлиянским календаре, почнє ярнї розпуст котри будзе тирвац по нєдзелю, 9. май, а перши наставни дзень будзе на пондзелок, 10. мая.

Тоти вименки у школским календаре принєсол Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

